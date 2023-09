Claudia Raia explode o fofurômetro ao mostrar o filho caçula se alimentando

A atriz Claudia Raia encantou os seguidores ao mostrar o filh caçula, Luca, comendo beterraba

A atriz Claudia Raia explodiu o fofurômetro das redes sociais nesta quarta-feira, 20, ao postar novas fotos do filho caçula, Luca, de sete meses, fruto de seu casamento com o ator Jarbas Homem de Mello.

Nas fotos postadas no feed do Instagram, a artista mostrou o herdeiro todo sorridente, e com a boca suja, após comer beterraba. "Só pra avisar que eu amo beterraba", escreveu a artista na legenda, como se o bebê que estivesse falando com os seguidores.

Os internautas ficaram encantados com os registros, e encheram a postagem de curtidas e elogios. "Lindeza", disse a atriz Beth Goulart. "Coisa mais querida", escreveu a apresentadora Carolina Ferraz. "É o bebê mais simpático que já vi. Lindo!", afirmou uma seguidora. "Que sorriso lindo gostoso de ver", comentou mais uma. "Que bebê lindo, Deus abençoe", falou uma admiradora.

Luca completou sete meses no dia 14 de setembro. Na ocasião, Claudia e Jarbas prepararam uma festa para celebrar a data especial. O bebê ganhou uma comemoração com o tema de fundo do mar e ele esbanjou fofura nas fotos ao surgir usando uma bermuda com o mesmo tema da festa e um casaco branco. Nas fotos, a mamãe também revelou detalhes do bolo e dos docinhos. "Olha só quem já está com 7 meses! Mamãe e papai te amam muito, parabéns meu amor", disse ela na legenda.

Vale lembrar que Claudia também é mãe de Enzo Celulari e Sophia Raia, fruto do seu casamento com o ator Edson Celulari.

Confira as fotos:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Claudia Raia (@claudiaraia)

Claudia Raia aproveita dia ensolarado para curtir praia com o caçula

No último dia 10, Claudia Raia aproveitou o dia ensolarado para curtir um dia de lazer com o caçula, Luca, fruto de seu casamento com Jarbas Homem de Mello. No Instagram, a atriz postou cliques em que aparece já na água com o bebê. "Dia de prainha com a mamãe", escreveu ela na legenda da publicação. Veja as fotos!