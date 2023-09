Claudia Raia aproveita dia ensolarado para curtir praia com o caçula, Luca

Claudia Raia aproveitou a manhã do domingo, 10, para se divertir com o bebê, seu primeiro filho com Jarbas Homem de Mello

Claudia Raia aproveitou o domingo, 10, para curtir um dia de lazer com o caçula, Luca, fruto de seu casamento com Jarbas Homem de Mello. No Instagram, a atriz postou cliques em que aparece já na água com o bebê.

"Dia de prainha com a mamãe", escreveu ela na legenda da publicação, que encheu os dois de elogios nos comentários da publicação: “56 anos maravilhosa e radiante! Com um filho lindo e saudável, um corpão incrível desse, que exemplo!”, escreveu uma fã, “E esse bonezinho??? Gente não aguento essa criança é muito fofa”, elogiou outra, “Lindos, aproveitem o dia juntos”, desejou outro.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Claudia Raia (@claudiaraia)

Além do pequeno Luca, que chegou ao mundo em 11 de fevereiro deste ano, a atriz também é mãe do empresário Enzo Celulari e da estudante Sophia Raia, fruto do antigo relacionamento com o ator Edson Celulari, com quem foi casada por 17 anos. Após o fim da relação, ela se casou novamente com Jarbas em dezembro de 2018.

Claudia Raia encanta ao mostrar Luca comendo frutinha pela primeira vez

Claudia Raia encantou seus seguidores nas redes sociais nesta quinta-feira, 7, ao dividir detalhes de um momento pra lá de especial na maternidade: a introdução alimentar de seu filho caçula, Luca, que está com seis meses.

Através do feed do Instagram, Claudia dividiu os cliques em que o bebê aparece sorridente no cadeirão de alimentação e com um babador, pronto para experimentar a primeira frutinha em sua vida. Feliz da vida e cheio de curiosidade, o menino se prepara para provar um pedaço de melão.

Na sequência, Claudia dividiu outro registro em que Luca surge sorridente novamente, mas desta vez, a frutinha está com marcas de ‘mordidas’. Além disso, o cadeirão aparece molhado com a babinha do nenê, que aprovou a experiência: “Olha quem está começando a introdução alimentar comendo um melãozinho”, a mamãe babona se derreteu do clique.