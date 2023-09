Claudia Raia encanta ao mostrar Luca comendo frutinha pela primeira vez

Ele cresceu! Filho de Claudia Raia e Jarbas Homem de Mello explode o fofurômetro ao experimentar seu primeiro alimento na vida

A atriz Claudia Raia encantou seus seguidores nas redes sociais nesta quinta-feira, 7, ao dividir detalhes de um momento pra lá de especial na maternidade: a introdução alimentar de seu filho caçula, Luca, que está com seis meses. O herdeiro é fruto de seu casamento com o ator Jarbas Homem de Mello.

Através do feed do Instagram, Claudia dividiu os cliques em que o bebê aparece sorridente no cadeirão de alimentação e com um babador, pronto para experimentar a primeira frutinha em sua vida. Feliz da vida e cheio de curiosidade, o menino se prepara para provar um pedaço de melão.

Na sequência, Claudia dividiu outro registro em que Luca surge sorridente novamente, mas desta vez, a frutinha está com marcas de ‘mordidas’. Além disso, o cadeirão aparece molhado com a babinha do nenê, que aprovou a experiência: “Olha quem está começando a introdução alimentar comendo um melãozinho”, a mamãe babona se derreteu do clique.

Nos comentários, amigos e admiradores exaltaram o show de fofura do menino, que está crescendo cada vez mais esperto e alegre: “Que fofura”, exaltou a apresentadora Eliana. “Coisa linda”, escreveu a atriz Cláudia Abreu. “Coisa mais linda do mundo”, disse uma seguidora. “Como ele é alegre, sempre sorrindo”, exaltou outra.

Vale lembrar que além do pequeno Luca, que chegou ao mundo em 11 de fevereiro deste ano, a atriz também é mãe do empresário Enzo Celulari e da estudante Sophia Raia, fruto do antigo relacionamento com o ator Edson Celulari, com quem foi casada por 17 anos. Após o fim da relação, ela se casou novamente com Jarbas em dezembro de 2018.

