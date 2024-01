Claudia Raia celebra última festa de mesversário de Luca: “Meu milagrinho”

Ele está crescendo! Claudia Raia organiza festa luxuosa no último mesversário do filho caçula, Luca, que está prestes a completar primeiro aninho

Na tarde desta quarta-feira, 17, a atriz Claudia Raia se despediu das festinhas de mesversário de seu filho caçula, o pequeno Luca, que é fruto de seu relacionamento com o ator Jarbas Homem de Mello. A artista reuniu amigos e familiares em uma celebração intimista, mas luxuosa, para comemorar os onze meses de vida do menino.

Em seu perfil oficial no Instagram, Claudia abriu um álbum registrado pela fotógrafa Thalita Castanha. Entre os cliques, foi possível notar detalhes da decoração da festinha comemorativa do último mesversário do pequeno. O evento teve como tema 'Turma da Mônica' e contou com um bolo personalizado, balões coloridos e muitos docinhos na temática.

Seguindo a tradição dos meses anteriores, o pequeno marcou presença com uma roupinha exclusiva, personalizada com o tema da festa. Luca usou um macaquinho com desenhos dos quadrinhos de Mauricio de Sousa. Claudia também usou um vestido especial na cor verde, enquanto Jarbas apostou em uma camisa branca simples para comemoração caseira.

Além dos cliques com o pequeno, os atores posaram ao lado de amigos e outros familiares que prestigiaram a celebração, realizada na mansão do casal. Na legenda, Claudia celebrou a vida de seu herdeiro caçula: “Meu milagrinho completou 11 meses de vida, pensa numa mãe babona”, ela se derreteu pelo menino.

Nos comentários, a família da artista acumulou elogios: “Meu parabéns! Ele tá lindo, cada dia mais fofo”, disse uma admiradora. “Que venha o primeiro aninho”, escreveu outro seguidor. “Viva o Luquinha! E esse sapato, gente?”, uma terceira se derreteu pelo look do bebê. “Teve aniversário para Sophia também?”, outro perguntou.

Vale mencionar que além de Luca, a atriz também é mãe de Sophia Raia. A jovem é fruto do casamento de Claudia com Edson Celulari, com quem a atriz também tem Enzo Celulari. Nesta semana, a herdeira da artista completou 21 anos e ganhou uma homenagem especial da mãe, que preferiu manter discrição e não revelou muitos detalhes da celebração de aniversário da jovem.

Em seu perfil oficial no Instagram, Claudia compartilhou uma declaração emocionante à sua herdeira: “Fifi, que seu caminho sempre seja iluminado com toda luz e proteção, que seus 21 anos seja lindo, um verdadeiro portal para sua nova jornada, agora como mulher! E que mulher linda que você se tornou, inteligente, generosa, amorosa e autêntica”, disse a atriz.

