Cintia Dicker explode o fofurômetro ao surgir amamentando Aurora

Esposa de Pedro Scooby, Cintia Dicker ainda mostrou detalhes do quarto enquanto amamentava a filha

Na manhã desta sexta-feira, 13, Cintia Dicker (36) derreteu o coração dos seguidores e passou dos limites com tanta fofura, ao aparecer segurando Aurora em seus braços. A bebê que nasceu no dia 26 de dezembro, teve alta recentemente após ficar um período internada após passar por duas cirurgias.

Em sua conta no Instagram, a mulher de Pedro Scooby (34) apareceu amamentando a pequena em seu quartinho preparado com tanto carinho pelos pais corujas.

Com um clima aconchegante, nas imagens Cintia revelou detalhes da decoração com direito a uma varanda enorme, cores leves e muitos bichinhos de pelúcia espalhados pelo ambiente.

A mãe de primeira viagem, ainda dividiu com os seguidores que está usando uma pomada para evitar ferimentos e infecções no processo da amamentação. Já em suas redes sociais, Pedro Scooby mostrou o momento em que Aurora recebe as primeiras vacinas.

VEJA O STORY DE CINTIA DICKER:

Foto: Reprodução/Instagram

Tá em casa!

Na última terça-feira, 10, Pedro Scooby e Cintia Dicker comemoraram a alta hospitalar da filha, Aurora, que ficou duas semanas internada em um hospital no Rio de Janeiro. Por meio das redes sociais, o casal anunciou que a menina já saiu do hospital e está em casa.

"Chegou o grande dia! Nossa princesa guerreira Aurora está em casa! Sem palavras para agradecer toda a equipe da @qualicorp nunca na vida vamos esquecer o que vocês fizeram por nós! Aos médicos: Dr Jofre, Gilmar que a operou, Flavia nossa anestesista e fotógrafa (que deixou tudo mais leve na hora do parto), Vivi, nossa obstetra que acompanhou tudo desde o começo e toda a equipe da Perinatal Laranjeiras! Nossa gratidão eterna a vocês! Aos meus amigos e familiares que fizeram de tudo para tornar esse momento o mais leve possível! E claro, todas as orações e boas energias enviadas nesse momento por todos, que foi muito difícil, mas conseguimos ser fortes e seguir em frente. Bem vinda Aurora!", escreveram.