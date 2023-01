Cintia Dicker encanta ao surgir amamentando a filha recém-nascida, Aurora

Cintia Dicker mostra momento da maternidade real ao aparecer amamentando a filha na varanda de sua casa

A modelo Cintia Dicker aproveitou a tarde ensolarada nesta quarta-feira, 18, para amamentar a sua filha, Aurora, ao ar livre. A bebê nasceu há menos de um mês e é fruto do relacionamento da ruiva com o surfista Pedro Scooby. Nas redes sociais, ela registrou o momento de carinho entre mãe e filha.

Só de calça jeans, Cintia surgiu com a filha no colo enquanto a amamentando a menina na varanda de sua casa. A bebê estava tranquila no colo da mamãe coruja. Inclusive, a modelo também exibiu o seu corpo pós-parto ao mostrar uma parte de sua barriga apenas 3 semanas após o nascimento da filha.

Nesta manhã, Pedro Scooby participou do programa Encontro, da Globo, e falou sobre a internação da filha, que ficou alguns dias na UTI Neonatal e passou por uma cirurgia logo após o nascimento. “Eu falei que ia deixar a mãe falar sobre isso, porque acho que foi um momento que para mãe ainda foi mais difícil do que para mim como pai. Se um dia ela resolver falar, vai ficar por conta dela”, disse o surfista, que por enquanto, optou não revelar o diagnóstico da pequena.

Ele ainda contou que descobriram o problema de saúde da filha ainda na gestação: “A gente sempre foi muito positivo, não foi esse retorno que a gente teve em Portugal’" e complementou: “Foi um dos motivos para a gente voltar a morar no Brasil, porque graças a Deus, os maiores especialistas sobre o que ela tinha estão no Brasil”, concluiu.