Pedro Scooby explica mistério por trás dos problemas de saúde de Aurora

Desde que nasceu, a filha de Pedro Scooby enfrentou complicações com problemas de saúde, que ainda não foram revelados pela família

Pedro Scooby (34) participou do programa Encontro na Globo e falou sobre o mistério por trás dos problemas de saúde de sua filha recém-nascida. Desde que chegou ao mundo, a pequena Aurora, fruto do relacionamento com a modelo Cintia Dicker (36), precisou passar por uma cirurgia e dois procedimentos médicos e ficou internada na UTI, ainda nas primeiras semanas de vida.

Apesar dos sustos, Pedro e Cintia nunca revelaram o que acometeu a saúde da bebê, e Scooby contou porquê tomou essa decisão: “Eu falei que ia deixar a mãe falar sobre isso, porque acho que foi um momento que para mãe ainda foi mais difícil do que para mim como pai. Se um dia ela resolver falar, vai ficar por conta dela”, disse o surfista, que por enquanto, optou não revelar o diagnóstico da pequena.

Pedro também contou que ele e amada já tinham conhecimento dos problemas de saúde antes mesmo do nascimento da pequena, que recebeu o diagnóstico enquanto o casal morava em outro país: “A gente sempre foi muito positivo, não foi esse retorno que a gente teve em Portugal’" e complementou: “Foi um dos motivos para a gente voltar a morar no Brasil, porque graças a Deus, os maiores especialistas sobre o que ela tinha estão no Brasil”, concluiu.

Pedro Scooby exibe momento fofo da esposa amamentando Aurora

Para alegria da família, a pequena Aurora já deixou o hospital e está encantando a casa do surfista Pedro Scooby e da modelo Cintia Dicker. Na última segunda-feira, 16, inclusive, Pedro aproveitou para compartilhar um momento fofo do cotidiano do casal: sua esposa amamentando a recém-nascida em uma manhã tranquila.

No vídeo publicado em seus stories, Scooby diz: “Ai, gente, o mamá mais gostoso do mundo”, disse o papai babão, enquanto filmava a amada alimentando a pequena herdeira em casa, um grande alívio depois dos momentos difíceis que passaram.