Pedro Scooby exibe momento fofo da esposa amamentando a filha recém-nascida

Pedro Scooby flagra momento de carinho entre a esposa, Cintia Dicker, e a filha caçula, Aurora

O surfista e ex-BBB Pedro Scooby encantou seus seguidores ao mostrar um momento da rotina da família após a chegada da filha caçula, Aurora. Nesta segunda-feira, 16, o atleta registrou quando a esposa, a modelo Cintia Dicker, estava amamentando a herdeira em uma manhã tranquila em casa.

“Ai, gente, o mamá mais gostoso do mundo”, disse ele ao registrar esse momento encantador.

Vale lembrar que Aurora passou as primeiras semanas de vida internada em um UTI neonatal no Rio de Janeiro. A bebê precisou passar por duas cirurgias logo após o nascimento e ficou em observação. Por enquanto, os pais não revelaram detalhes do diagnóstico da herdeira.

Pedro Scooby escolhe seus favoritos do BBB 23

Pedro Scooby (34) usou as redes sociais para falar sobre alguns participantes que tem a sua simpatia dentro do BBB 23. Em um vídeo publicado nos stories do Instagram, ele comentou sobre Mc Guimê (30) e Antônio 'Cara de Sapato' (32).

"Vi que o Guimê está no BBB, ele é muito maneiro, que moleque do bem, vocês vão gostar, legal que todos vão conhecer a intimidade dele né. O Cara de Sapato também, conheci há pouco tempo. Eu fui treinar com ele, pouco antes do Natal, e o danado não falou nada. Mas é isso, boa sorte para a galera aí. Será que esse BBB eu vou assistir, gente?", começou ele.