Pedro Scooby revela torcidas para o BBB 23: "Vocês vão gostar"

Pedro Scooby comentou para quem irá torcer no BBB 23 e falou sobre a nova rotina com a filha, Aurora

Pedro Scooby (34) usou as redes sociais para falar sobre alguns participantes que tem a sua simpatia dentro do BBB 23.

Em um vídeo publicado nos stories do Instagram, ele comentou sobre Mc Guimê (30) e Antônio 'Cara de Sapato' (32).

"Vi que o Guimê está no BBB, ele é muito maneiro, que moleque do bem, vocês vão gostar, legal que todos vão conhecer a intimidade dele né. O Cara de Sapato também, conheci há pouco tempo. Eu fui treinar com ele, pouco antes do Natal, e o danado não falou nada. Mas é isso, boa sorte para a galera aí. Será que esse BBB eu vou assistir, gente?", começou ele.

Pouco antes, ele falou da rotina intensa com a filha recém-nascida, Aurora, fruto de seu relacionamento com a modelo Cintia Dicker (36).

"Bom dia para quem dormiu às 5h e acordou às 8h, é isso né. Vou falar, estou tirando o atraso de tudo o que eu não fiz até o dia que a Aurora chegou em casa. Agora estou fazendo um monte de coisa acumulada. Tá difícil, mas tá bom", finalizou.

Pedro Scooby faz agradecimento após alta hospitalar da filha: "Melhor notícia de 2023"

Pedro Scooby também usou as redes sociais para falar sobre a alta hospitalar da filha. A menina nasceu no dia 27 de dezembro do ano passado, em um hospital do Rio de Janeiro, e precisou passar por duas cirurgias após o nascimento. Os papais, contudo, não revelaram o motivo do procedimento.

Após as duas semanas de internação, Aurora deixou o hospital e por meio dos Stories do Instagram, o surfista e ex-BBB falou da felicidade de ter a filha em casa e também agradeceu as mensagens de carinho que recebeu.

"Primeiro eu queria agradecer todas as mensagens de carinho, a gente está muito feliz, melhor notícia de 2023. Graças a Deus a Aurorinha está em casa", começou ele no começo da gravação.