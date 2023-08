Cássio Reis se derrete ao posar com o filho caçula: "Luxo é ter tempo"

O ator Cássio Reis explodiu o fofurômetro ao postar novos cliques com o filho caçula, Romeo

O ator Cássio Reisexplodiu o fofurômetro das redes sociais na noite desta sexta-feira, 4, ao compartilhar alguns cliques com o filho caçula, Romeo, de um ano, fruto de seu relacionamento com a atriz Fernanda Vasconcellos.

Nos cliques postados no feed do Instagram, o ator aparece passeando com o herdeiro. Em algumas fotos, Romeo aparece sentado em seu outro. Em outro, os dois caminham de mãos dadas. "Luxo é ter tempo", afirmou Cássio, que também é pai de Noah, de 15 anos, fruto de seu relacionamento com a atriz Danielle Winits.

Os seguidores ficaram encantados com a postagem e se derreteram nos comentários. "Que amor. Muito lindo e fofo", disse uma fã. "Nossa! Como já cresceu", comentou outra. "Cara de um, focinho do outro", falou uma seguidora sobre a semelhança entre pai e filho.

Recentemente, Fernanda encantou ao postar fotos do marido com o filho, em vários momentos de carinho e parceria, e aproveitou para comemorar o aniversário do amado. "Hoje é aniversário do cara mais sensível, dedicado, leal, justo, talentoso e carinhoso que eu conheço. ele ama café, viajar, abraços, beijos e ficar grudado com família. Ele ama ser pai e faz isso como ninguém! Um típico leonino, também adora receber atenção. Você é o cara. Bora muitos anos juntos? Te desejo o melhor porque você merece MUITO! Uma vida linda pra você viver!! Te amo. Parabéns", disse ela.

Confira as fotos:

Aniversário do filho

Romeo, filho dos atores Cássio Reis e Fernanda Vasconcellos completou seu primeiro ano de vida e ganhou uma festa intimista dos papais corujas para comemorar a data especial. O ator compartilhou nas redes sociais uma sequência de cliques mostrando os detalhes da comemoração intimista e o parabenizou.

"Romeo, é inexplicável nosso amor por você. Em seu primeiro ano de vida te desejamos saúde e que continue a admirar o voo de um passarinho, a chamar os cachorros pela rua, chutar bola pela casa, brincando de ser feliz. Deus te abençoe. Feliz aniversário filho!", se derreteu o artista na legenda. Confira as fotos!