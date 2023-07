Filho de Fernanda Vasconcellos e Cássio Reis esbanja fofura em fotos com o pai

Fernanda Vasconcellos abre álbum de fotos do filho, Romeo, com o pai, Cássio Reis, em data especial

A atriz Fernanda Vasconcellos explodiu o fofurômetro das redes sociais ao compartilhar um novo álbum do seu marido, Cássio Reis, com o filho deles, Romeo. Ela usou a homenagem para celebrar o aniversário do maridão e o bebê roubou a cena com sua alegria.

Nas fotos, Cássio apareceu em vários momentos de carinho e parceria com o filho de um ano. Na legenda, a atriz falou sobre a admiração pelo marido.

"Hoje é aniversário do cara mais sensível, dedicado, leal, justo, talentoso e carinhoso que eu conheço. ele ama café, viajar, abraços, beijos e ficar grudado com família. Ele ama ser pai e faz isso como ninguém! Um típico leonino, também adora receber atenção. Você é o cara. Bora muitos anos juntos? Te desejo o melhor porque você merece MUITO! Uma vida linda pra você viver!! Te amo. Parabéns", disse ela.

Desabafo sobre a maternidade

Em entrevista à Revista CARAS, Fernanda Vasconcellos abriu o coração e relatou como tem sido a rotina diária após o nascimento do filho, Romeu. Apesar de ter o privilégio de ter pessoas ao seu lado, a famosa confessou que buscado a responsabilidade com ela e Cássio.

"Nós temos ajuda, mas a gente meio que não deixa ninguém ajudar. Se não sou eu quem vou dar comida, é o Cássio. Se não sou eu quem vou dar o banho, é ele. A gente faz as compras da comida dele, Cássio gosta de cozinhar. Fico pensando quando é que vou conseguir deixar alguém fazer por nós", refletiu ela.

"Eu precisei entender que só tinha aquele minuto, que ele ia crescer, tinha que entender o porquê do choro, o porquê de mamar tanto, me conectar com ele. Aí, começou a fazer sentido e parei de ficar entrando só no looping da exaustão. Não que ela não exista, ela continua existindo, só que é entender qual é a prioridade", explicou.