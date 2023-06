Com festa intimista, Cássio Reis e Fernanda Vasconcellos comemoram aniversário do filho

Cássio Reis e Fernanda Vasconcellos celebraram o primeiro ano de vida do filho, Romeu, e mostraram os detalhes nas redes sociais

Romeu, filho dos atores Cássio Reise Fernanda Vasconcelloscompletou seu primeiro ano de vida nesta quarta-feira, 28, e ganhou uma festa intimista dos papais corujas para comemorar a data especial.

Em seu perfil no Instagram, o ator compartilhou uma sequência de cliques mostrando os detalhes da comemoração intimista. Nas imagens, o casal aparece sorridente com o filho no colo, que está usando um look com um urso estampado.

Para a festinha, Cássio e Fernanda optaram por um bolo de chocolate com brigadeiro, decorado com um passarinho, um cachorro e uma bolo. Também é possível ver alguns docinhos na mesa e balões enfeitando o ambiente.

"Romeo, é inexplicável nosso amor por você. Em seu primeiro ano de vida te desejamos saúde e que continue a admirar o voo de um passarinho, a chamar os cachorros pela rua, chutar bola pela casa, brincando de ser feliz. Deus te abençoe. Feliz aniversário filho!", se derreteu o artista na legenda.

Além de Romeu, Cássio também é pai de Noah, de 15 anos, fruto de seu relacionamento com a atriz Danielle Winits.

Confira as fotos da festinha de Romeu:

Desabafo sobre a maternidade

Em entrevista à Revista CARAS, Fernanda Vasconcellos abriu o coração e relatou como tem sido a rotina diária após o nascimento do filho, Romeu. Apesar de ter o privilégio de ter pessoas ao seu lado, a famosa confessou que buscado a responsabilidade com ela e Cássio.

"Nós temos ajuda, mas a gente meio que não deixa ninguém ajudar. Se não sou eu quem vou dar comida, é o Cássio. Se não sou eu quem vou dar o banho, é ele. A gente faz as compras da comida dele, Cássio gosta de cozinhar. Fico pensando quando é que vou conseguir deixar alguém fazer por nós", refletiu ela.

"Eu precisei entender que só tinha aquele minuto, que ele ia crescer, tinha que entender o porquê do choro, o porquê de mamar tanto, me conectar com ele. Aí, começou a fazer sentido e parei de ficar entrando só no looping da exaustão. Não que ela não exista, ela continua existindo, só que é entender qual é a prioridade", explicou.

