Carol Sampaio descobre sexo do primeiro filho; saiba o nome do bebê

Alguns dias após anunciar a gravidez, Carol Sampaio realizou um chá revelação e descobriu o sexo do bebê que espera com Frederico Xavier

Carol Sampaio está à espera do primeiro filho com o chef Frederico Xavier, e neste domingo, 1º, ela descobriu o sexo do bebê ao realizar um chá revelação luxuoso com a presença dos familiares e amigos.

Na tarde desta segunda-feira, 2, a promoter publicou no feed do Instagram um vídeo do momento da descoberta, e não conteve a emoção ao saber que será mamãe de um menino. Ao compartilhar a gravação no feed do Instagram, Carol aproveitou para revelar o nome do herdeiro: Antônio.

"Ontem foi a revelação do sexo do nosso baby… MENINO, Antônio já te amamos tanto, e não vemos a hora te ver o seu rostinho...", declarou a mamãe de primeira viagem, que em seguida fez um agradecimento.

"Sem palavras para agradecer a todos os envolvidos, eu sei que falo sempre, mas quando é amor e gratidão temos que sempre espalhar para o mundo mesmo, eu tenho as melhores amigas e os melhores parceiros; e falo isso porque é tudo com amor, carinho e admiração mesmo! Antônio que você venha com muita saúde e receba todo esse amor que te espera aqui", completou a postagem.

Carol anunciou a gravidez na última sexta-feira, 29. Ela postou um ensaio fotográfico exibindo a barriga em crescimento e refletiu sobre os altos e baixos de sua vida nos últimos meses. "E nessa montanha-russa da vida e de sentimentos, onde tive o ano mais intenso e difícil, veio a notícia, veio o presente, Papai do céu nos abençoou com um anjinho(a), minha mamãe chegou no céu do jeito dela, e mandou nosso baby [...]", disse ela em um trecho da publicação.

Confira a publicação:

Carol Sampaio se casa na Sapucaí

Em fevereiro deste ano, a promoter e empresária Carol Sampaio se casou com o chef Frederico Xavier em uma cerimônia ao ar livre na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro. A festa contou com a presença de cerca de mil convidados, incluindo vários famosos, como Paolla Oliveira, Ticiane Pinheiro, Thaila Ayala, Thiaguinho, Thiago Martins, Flávia Alessandra e muito mais.

O vestido da noiva foi confeccionado pela Martu e com modelagem clássica e romântica, com bordado em tule francês feito à mão. A festa luxuosa contou com decoração em tons de preto, prata, branco e dourado, e foi decorada com flores brancas. Saiba mais!