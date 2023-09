Após se casar na Sapucaí, Carol Sampaio revela que está grávida

Com a barriguinha à mostra, Carol Sampaio anuncia que está grávida pela primeira vez: ‘Nosso sonho se realizou’

A promoter Carol Sampaio está grávida! Depois de se casar na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, e viver o luto pela morte de sua mãe, ela anunciou uma novidade em sua vida por meio das redes sociais. A morena contou que está grávida do seu primeiro filho com o marido, o chef Frederico Xavier.

Em um post, ela mostrou um ensaio fotográfico que fez para celebrar a espera pelo filho e já mostrou a sua barriga de grávida em crescimento. Na legenda, ela falou sobre os altos e baixos de sua vida nos últimos meses e citou a sua mãe, que faleceu há pouco tempo.

"E nessa montanha russa da vida e de sentimentos, onde tive o ano mais intenso e difícil, veio a notícia, veio o presente, Papai do céu nos abençoou com um anjinho(a), minha mamãe chegou no céu do jeito dela, e mandou nosso baby … E assim meu coração volta a ser amor, a sorrir, repleto de esperança e de paz! Me sinto hoje abençoada, e com a certeza de que Ele sempre estará olhando por mim e pela minha família! Mãe, nosso sonho se realizou! Nossa família está crescendo e agora somos 3, e já te amamos tanto, tanto, tanto que só de falar já estou chorando... Que sejamos exemplo e possamos te dar sempre o melhor. Beijos mamãe e papai", disse ela.

Relembre o casamento de Carol Sampaio

A promoter e empresária Carol Sampaiose casou com o chef Frederico Xavier no dia 24 de fevereiro de 2023 em uma cerimônia ao ar livre na Marquês de Sapucaí, noRio de Janeiro. A festa contou com a presença de cerca de mil convidados, incluindo vários famosos, como Paolla Oliveira, Ticiane Pinheiro, Thaila Ayala, Thiaguinho, Thiago Martins, Flávia Alessandra e muito mais.

Os noivos escolheram a Sapucaí como local da cerimônia por causa da alegria que o local transmite. Eles se conheceram no restaurante onde ele trabalhava. Ela foi almoçar com uma amiga e ele foi muito atencioso com elas após ser avisado sobre a presença delas no local. Os dois ficaram se falando por um mês até o primeiro jantar.

O vestido da noiva foi confeccionado pela Martu e com modelagem clássica e romântica, com bordado em tule francês feito à mão.