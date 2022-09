Cantor Daniel encanta os fãs ao surgir em clique fofo com a filha caçula: "Coisa mais linda"

O cantor Daniel mostrou um momento fofo com a filha caçula, Olívia, nesta segunda-feira, 19

O cantor Daniel (54) encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar um lindo clique com a filha caçula em seu perfil no Instagram nesta segunda-feira, 19.

Na imagem, o artista aparece no jardim de casa na companhia da herdeira, Olívia (7 meses), que está sentada em seu colo brincando com o cachorrinho de estimação da família.

Ele aproveitou o clique fofo para desejar uma boa semana aos seus seguidores. "Um jeito lindo de começar bem a semana!! Tenham uma semana maravilhosa!!! Com Deus", desejou Daniel na legenda da publicação.

Os internautas se derreteram pela foto e encheram a postagem de curtidas e elogios. "Que coisa mais linda", disse uma seguidora. "Que fofura. Que Deus abençoe", escreveu outra. "A carinha da Olívia. Coisa mais linda", falou uma fã.

O cantor Daniel é casado Aline de Pádua. Os dois também são pais de Lara (12) e Luiza (10). Em maio deste ano, os dois completaram 12 anos de casados e Aline se declarou para o amado. "São 12 anos de casados e 21 anos que nossa história começou... Já passamos por tantas coisas e com certeza aprendemos muito um com o outro. Dividimos as alegrias e as dificuldades. Formamos essa família linda!!! Só posso te agradecer @cantordaniel por cada momento! Juntos somos mais fortes!!! Te amo pra sempre!", declarou.

