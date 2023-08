Camila Rodrigues comemora mesversário do filho com bolo temático

A atriz Camila Rodrigues encantou ao mostrar as fotos da comemoração do nono mês do filho, Bernardo

Camila Rodrigues usou as redes sociais para dividir um momento especial com seus seguidores. Neste domingo, 6, Bernardo, seu filho com Vinicius Campanario, completou nove meses de vida, e ela fez questão de comemorar a data especial.

No Instagram, a atriz postou uma foto segurando o herdeiro no colo, e mostrou que ele ganhou um bolo com o tema fundo do mar para celebrar o mesversário. Para a festinha intimista, o menino surgiu usando uma camisa, calça jeans e tênis. Já a artista apareceu com uma regata branca e calça jeans.

Depois, Camila ainda postou um vídeo em que Bernardo tenta pegar a decoração do bolo, e se derreteu. "Fundo do mar do amor da minha vida. 9 meses desse menino que preenche meu coração a cada dia", escreveu a artista.

Recentemente, a famosa encantou ao contar para os fãs uma conquista do filho. Ela compartilhou duas fotos em que o menino aparece em pé no berço, e contou que além de se levantar sozinho, ele engatinhou pela primeira vez. "Essa semana está sendo de grandes emoções por aqui, ontem Bebezuco engatinhou pra primeira vez e hoje ficou em pé sozinho no berço de viagem. Lindo ver você crescendo filho!", disse ela.

Corpo pós-gestação

A atriz Camila Rodrigues usou as redes sociais para fazer um relato sobre as mudanças do seu corpo desde o nascimento de Bernardo. No feed do Instagram, ela recordou uma foto tirada em frente ao espelho, mostrando o corpo quatro dias após o parto, e deu detalhes sobre como foi o processo de perda de peso.

"Hoje vamos falar do corpo real pós-gravidez, nessa foto Bernardo tinha 4 dias de vida, tive um parto normal, engordei 13 quilos e assim estava logo após parir... Essa era a realidade do dia, me sentia bem e não estava preocupada em "voltar" pro meu corpo. Tudo aconteceu muito natural, perdi bastante peso nas duas primeiras semanas, por conta da amamentação, e também porque não sentia vontade de comer nada quente, não conseguia comer comida de verdade."

"[...] Com a perda muita rápida de peso, veio a flacidez, que já tinha antes, porém agravou mais, e isso não é um grande problema, logo após alguns meses, voltei a me exercitar, por necessidade de sair de casa, pra me manter emocionante bem, e olha que deu muito certo. Toda essa empolgação durou pouco, Be começou a acordar mais tarde e eu aproveito pra dormir mais um pouquinho, fazendo com que parasse de me exercitar", confessou em outro trecho.