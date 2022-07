Bruno Cardoso posta foto ao lado de sua filha, sua mãe e sua avó: ''Muito amor envolvido''

Celebrando o 3º mesversário da filha, Bruno Cardoso surge com sua mãe e sua avó e se declara

CARAS Digital Publicado em 15/07/2022, às 14h13

Na quarta-feira, 13, a família de Bruno Cardoso (41) estava em festa -literalmente!

Para celebrar mais um mês de vida de sua primeira filha, Duda (3 meses), o cantor reuniu sua mãe, Dona Zilda, e sua avó.

Emocionado com o momento, ele decidiu usar seu Instagram na última quinta-feira, 14, para postar uma foto deste encontro tão especial.

Na imagem, é possível ver o integrante do grupo Sorriso Maroto super feliz ao posar ao lado das três mulheres durante a festinha com tema de São João.

“Ontem foi dia do 3° mesversário da minha pequena Duda”, começou na legenda. “Não sou muito de mostrar esse lado família e tal, mas é que eu achei irado essa foto dela comigo, com a minha mãe e a minha avó juntas e resolvi compartilhar com vocês esse momento”.

“Muito amor envolvido numa imagem só. Com essa quantidade de gerações numa imagem é impossível não babar”, brincou o marido de Isabella Bruno.

