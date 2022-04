Bruno Cardoso, vocalista do 'Sorriso Maroto', faz primeira tatuagem em homenagem à filha

Vocalista do grupo Sorriso Maroto, Bruno Cardoso homenageou a herdeira, Maria Eduarda, com primeira tatuagem

CARAS Digital Publicado em 20/04/2022, às 10h06

O cantor Bruno Cardoso (41), está radiante com a chegada da primeira filha!

Em seu feed no Instagram, o vocalista do grupo Sorriso Maroto compartilhou com os seguidores que fez sua primeira tatuagem. E, claro, tinha que ser uma homenagem para a herdeira com Isabella Bruno, a recém-nascida Maria Eduarda.

- Bruno Cardoso mostra o rostinho a filha pela primeira vez

Na terça-feira, 19, o compositor tatuou a marca do pezinho da bebê em seu braço, com desenho de um terço, o apelido da filha e a data de nascimento dela.

"A minha primeira Tattoo tinha que ser pra você, meu amor, minha Duda. Duda - 13/04/22", escreveu Bruno Cardoso na legenda da postagem.

"Que amor. Muito feliz por você irmão!", disse Rodrigo Melim nos comentários do post. "Um feliz novo ciclo de vida com a chegada da princesinha, muitas bênçãos pra vocês", desejou uma internauta. "Que coisa mais linda que ficou", elogiou outra. "Paizão do ano. Ficou top", exaltou uma terceira. "Coisa linda, não existe um amor maior que esse", destacou mais uma.

Bruno Cardoso anuncia nascimento da primeira filha

Foi o próprio cantor que anunciou a chegada da herdeira na web! Bruno Cardoso publicou registros ainda na maternidade após o parto da pequena e celebrou o momento importante de sua vida. "Ela pediu passagem e já carimbou a sua pegada na minha mão e no meu coração. Ainda não caiu a minha ficha. Tô assimilando esse turbilhão de amor que acabou de chegar entre nós. Em breve voltarei pra falar mais sobre. Seja bem-vinda, meu amor, minha Duda", declarou o papai babão.

Confira a tatuagem de Bruno Cardoso em homenagem à filha: