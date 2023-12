Brunna Gonçalves revela detalhes sobre a futura gravidez: ‘Dentro de mim’

Esposa de Ludmilla, Brunna Gonçalves conta sobre como anda o processo de fertilização in vitro para engravidar do seu primeiro filho

A dançarina Brunna Gonçalves e a esposa, a cantora Ludmilla, já deram início ao planejamento para realizarem o desejo de ter um filho. Em entrevista no Fantástico, elas contaram sobre o processo para realizar a fertilização in vitro em Miami, nos Estados Unidos.

Elas foram visitar a clínica há poucas semanas e já realizaram os primeiros exames. "A gente está no início, na fase dos exames. Fizemos um exame que para ficar pronto demora quase dois meses. é um processo longo. Quando a gente foi na clínica, já parecia que a gente estava grávida. Tivemos que fazer o ultrassom para ver se está tudo certo", disse Brunna.

Então, a dançarina ainda contou que é ela quem vai engravidar do bebê delas. "Ano que vem a gente quer fazer todo o processo. Vai ser o óvulo dela com o doador, vai fecundar o óvulo e vai colocar dentro de mim", contou ela.

Elas ainda contaram que se questionaram sobre a decisão de ter um filho por causa do preconceito contra as pessoas negras. "Colocar um filho no mundo hoje em dia é uma coisa de coragem", disse Ludmilla. E Brunna completou: "O mundo está cruel. São coisas muito cruéis. E quando for o nosso?". Apesar disso, a cantora está com foco em se tornar mãe. "A gente está feliz e confiante", contou.

Mãe de Ludmilla chorou com planejamento para ser avó

Mãe da cantora Ludmilla, Silvana Oliveira apareceu com lágrimas nos olhos em novos stories do Instagram. A emoção dela tem um motivo feliz: a família vai aumentar! Nesta segunda-feira, 6, Ludmilla e a esposa, Brunna Gonçalves, anunciaram que vão iniciar o processo de fertilização in vitro para realizarem o sonho de ter um filho. As duas visitaram uma clínica em Miami, nos Estados Unidos, nas últimas semanas, e devem realizar o processo em breve. Com isso, a futura vovó chorou ao comemorar a novidade.

"Vocês viram a notícia? Vocês sabem o quanto eu estava doida por essa notícia e enfim ela veio. Eu estou muito feliz, muito alegre, muito grata a Deus. Agora vem os meus babies, não é só promessa, vai vir minhas crianças! Eu vou ser a vovó Nazaré, vou raptar a criança para mim. Deus é muito bom o tempo todo, confio!”, disse ela.