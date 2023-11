Mãe de Ludmilla cai no choro com notícia sobre a filha e a nora: ‘Precisa esperar’

Mãe de Ludmilla não segura a emoção ao falar sobre novo passo na vida pessoal da filha e da nora

Mãe da cantora Ludmilla, Silvana Oliveira apareceu com lágrimas nos olhos em novos stories do Instagram. A emoção dela tem um motivo feliz: a família vai aumentar! Nesta segunda-feira, 6, Ludmilla e a esposa, Brunna Gonçalves, anunciaram que vão iniciar o processo de fertilização in vitro para realizarem o sonho de ter um filho. As duas visitaram uma clínica em Miami, nos Estados Unidos, nas últimas semanas, e devem realizar o processo em breve. Com isso, a futura vovó chorou ao comemorar a novidade.

"Vocês viram a notícia? Vocês sabem o quanto eu estava doida por essa notícia e enfim ela veio. Eu estou muito feliz, muito alegre, muito grata a Deus. Agora vem os meus babies, não é só promessa, vai vir minhas crianças! Eu vou ser a vovó Nazaré, vou raptar a criança para mim. Deus é muito bom o tempo todo, confio!”, disse ela.

Logo depois, ela contou que precisa se manter calma para apoiar a filha e a nora neste momento, mas confessou que está muito ansiosa para ser avó. "Eu não sei ainda se vai ser gêmeos ou não, se for vir um por um, só vem. A vovó está cheia de amor! Vai ter o DNA das duas, a calmaria da Bru e a sapeca que é a Ludmilla. Eu fico pensando em como será. Se for menina, se for menino, se for dois ou três, eu só peço que venha com muita saúde. Agora é esperar as cenas dos próximos capítulos. Vai começar tudo agora, a gente precisa esperar, ter calma e paciência. Tudo é no tempo do senhor”, anunciou.

Mais cedo, a equipe de Brunna e Ludmilla confirmou a ida a uma clínica de fertlização no exterior. "A PassCom Assessoria confirmar que a assessorada Brunna Gonçalves e sua esposa Ludmilla iniciaram o planejamento de fertilização in vitro para se tornarem mães. Em sua última viagem à Miami, há duas semanas, o casal BruMilla visitou uma clínica de fertilização e se informou para iniciar o processo de preparação e cuidados. Esse desejo de aumentar a família é uma vontade de ambas, expressada diversas vezes em entrevistas, e que irá se concretizar em breve", escreveram.