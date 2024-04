Bruna Biancardi encanta web ao resgatar fotos de Mavie recém-nascida

A influenciadora Bruna Biancardi compartilhou alguns registros fofíssimos da filha Mavie, de cinco meses, pouco tempo após o nascimento

A influenciadora Bruna Biancardi dividiu com os seguidores alguns registros fofíssimos da filha, Mavie, ainda recém-nascida. A pequena, que completará seis meses de vida no próximo domingo, 6, é fruto de seu antigo relacionamento com o jogador de futebolNeymar Jr.

Em seus stories no Instagram, Bruna abriu uma caixinha de perguntas e foi selecionando fotos de momentos especiais para cada palavra que os internautas mandavam. Ao receber "amor", ela escolheu uma imagem da herdeira pouco tempo após o parto e compartilhou.

Momentos depois, ela encantou a web ao publicar outro registro da bebê na maternidade com poucas horas de vida. Desta vez, Bruna Biancardi reuniu quatro fotos: uma ainda grávida de Mavie, outra no hospital esperando a filha nascer, a terceira mostrando a pequena recém-nascida, em outubro de 2023, e por fim uma imagem atual da neném sorridente.

Recentemente, a mamãe coruja se derreteu ao postar um vídeo de Mavie dando risada enquanto familiares cantavam uma música. A cena fofíssima, é claro, viralizou na internet. Na legenda, Bruna Biancardi escreveu: "Razão dos meus dias".

Bruna Biancardi resgata cliques de Mavie recém-nascida. Foto: Reprodução / Instagram

Bruna Biancardi se explica após mostrar Mavie com roupa do Palmeiras

A influenciadora Bruna Biancardi se explicou na rede social após postar uma foto da pequena Mavie usando uma camisa do Palmeiras. Afinal, o papai da bebê, o jogador Neymar Jr. torce pelo Santos e a atitude deixou os internautas com dúvida.

Exibindo a herdeira vestindo uma camisa do time do atleta, Bruna Biancardi explicou que só colocou o body verde e do time adversário porque o seu pai torce pelo Palmeiras e quis fazer um agrado da menina para o vovô.

"Calma pessoal, meu vovô é palmeirense. Tenho que dividir a torcida pra ele ficar feliz também", explicou e colocou um corações nas cores do Palmeiras e do Santos para exibir que Mavie torce pelos dois.

Nos últimos dias, Bruna Biancardi esteve na Arábia Saudita com a filha e contou o verdadeiro motivo de estar no local. O país é o lugar onde Neymar Jr. mora para jogar em um time de futebol local, mas elas não viajaram para encontrá-lo.

"Foi um dia muito corrido. Chegamos agora no hotel e consegui parar aqui para explicar que eu vim a trabalho aqui para Riyadh, para fazer uma campanha muito legal, que ainda não posso contar. Assim que deixarem, eu conto e compartilho tudo com vocês. Hoje a gente fez vários conteúdos dos bastidores para depois vocês acompanharem tudo". disse ela.