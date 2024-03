Bruna Biancardi se explica após mostrar Mavie com roupa do Palmeiras

Após mostrar Mavie, filha de Neymar Jr., com roupa do Palmeiras, Bruna Biancardi se explica por ter colocado acessório de time rival do jogador

A influenciadora Bruna Biancardi se explicou na rede social após postar uma foto da pequena Mavie usando uma camisa do Palmeiras. Afinal, o papai da bebê, o jogador Neymar Jr. torce pelo Santos e a atitude deixou os internautas com dúvida.

Exibindo a herdeira vestindo uma camisa do time do atleta, Bruna Biancardi explicou que só colocou o body verde e do time adversário porque o seu pai torce pelo Palmeiras e quis fazer uma agrado da menina para o vovô.

"Calma pessoa, meu vovô é palmeirense. Tenho que dividir a torcida pra ele ficar feliz também", explicou e colocou um corações nas cores do Palmeiras e do Santos para exibir que Mavie torce pelos dois.

Na Arábia Saudita com a filha, de 5 meses, Bruna Biancardi contou nos últimos dias o verdadeiro motivo de estar no lugar. O país é o lugar onde Neymar Jr. mora para jogar em um time de futebol local, mas elas não viajaram para encontrá-lo.

"Foi um dia muito corrido. Chegamos agora no hotel e consegui parar aqui para explicar que eu vim a trabalho aqui para Riyadh, para fazer uma campanha muito legal, que ainda não posso contar. Assim que deixarem, eu conto e compartilho tudo com vocês. Hoje a gente fez vários conteúdos dos bastidores para depois vocês acompanharem tudo”, disse ela.

Mavie surge com look caro em nova foto

A pequena Mavie, filha de Neymar Jr e Bruna Biancardi, apareceu com um look sofisticado na festa de aniversário de sua tia Rafaella Santos. A menina apareceu em um vídeo da celebração compartilhado pela influencer nas redes sociais.

A comemoração aconteceu no último final de semana em São Paulo e contou com a presença de Mavie com seu pai. Nas imagens, ela apareceu no colo do pai coruja enquanto exibia seu look caríssimo.

A menina usou um vestido da grife britânica Burberry. O modelito é avaliado em R$ 2,2 mil e conta a tradicional estampa xadrez da marca. Para completar o visual, a bebê usou camiseta, laço e sapato brancos.