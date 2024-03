Bruna Biancardi revela o verdadeiro motivo de sua viagem para a Arábia Saudita

Mãe da filha de Neymar Jr, Bruna Biancardi viaja com a filha e as amigas para a Arábia Saudita e explica o motivo da viagem

A influenciadora digital Bruna Biancardi está na Arábia Saudita com a filha, Mavie, de 5 meses, fruto do relacionamento com Neymar Jr. O país é o lugar onde o atleta mora para jogar em um time de futebol local, mas elas não viajaram para encontrá-lo.

Nos stories do Instagram, a morena contou que fez a viagem para um trabalho. Ela foi gravar uma campanha e foi acompanhada da filha e de amigas.

"Foi um dia muito corrido. Chegamos agora no hotel e consegui parar aqui para explicar que eu vim a trabalho aqui para Riyadh, para fazer uma campanha muito legal, que ainda não posso contar. Assim que deixarem, eu conto e compartilho tudo com vocês. Hoje a gente fez vários conteúdos dos bastidores para depois vocês acompanharem tudo”, disse ela.

E completou: "Hoje foi um dia cansativo, estou acabada, meu pé doendo. Dormi muito pouco, estou com o olho vermelho de cansaço. E eu estou acostumada a dormir pouco e acordar várias vezes durante à noite para amamentar a Mavie”.

Mavie e Bruna Biancardi - Foto: Reprodução / Instagram

Mavie surge com look caro em nova foto

A pequena Mavie, filha de Neymar Jr e Bruna Biancardi, apareceu com um look sofisticado na festa de aniversário de sua tia Rafaella Santos. A menina apareceu em um vídeo da celebração compartilhado pela influencer nas redes sociais.

A comemoração aconteceu no último final de semana em São Paulo e contou com a presença de Mavie com seu pai. Nas imagens, ela apareceu no colo do pai coruja enquanto exibia seu look caríssimo.

A menina usou um vestido da grife britânica Burberry. O modelito é avaliado em R$ 2,2 mil e conta a tradicional estampa xadrez da marca. Para completar o visual, a bebê usou camiseta, laço e sapato brancos.