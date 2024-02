Neymar se derrete ao mostrar momento fofíssimo dos filhos na Espanha

Que fofura! O jogador de futebol Neymar encantou os fãs ao compartilhar um novo registro do filho, Davi Lucca, paparicando Mavie

O jogador de futebol Neymar Jr. encantou os fãs nesta segunda-feira, 26, ao compartilhar um novo registro fofíssimo dos filhos, Davi Lucca, de 12 anos, fruto de sua antiga relação com Carol Dantas, e da pequena Mavie, de quatro meses, em Barcelona, na Espanha.

No vídeo compartilhado através dos Stories do craque, Davi surge segurando Mavie nos braços. Ao longo da gravação, o primogênito do atleta consegue arrancar algumas risadas da pequena enquanto paparica a irmãzinha. Na legenda da publicação, Neymar colocou uma sequência de emojis com corações nos olhos.

A viagem da bebê ao lado da mãe, Bruna Biancardi, foi organizada pela influenciadora como uma surpresa a Davi Lucca. Ela, inclusive, compartilhou alguns momentos de sua chegada no local e mostrou a reação do herdeiro de Neymar ao reencontrar Mavie.

"Prometi para o irmão dela que a primeira viagem seria para Barcelona. Fizemos uma surpresa para ele e aqui estamos, prontas para vivermos dias maravilhosos com essas companhias que amamos!", declarou Bruna, mostrando que levou sua mãe, Telma Fonseca, para acompanhá-las.

A mãe da pequena Mavie ainda contou que elas estão hospedadas na casa de Carol Dantas e mostrou o quanto foram bem recebidas na residência. "Ela já deixou tudo preparado, sem me preocupar com nada", se derreteu Bruna Biancardi ao mostrar o quarto onde ficará com a filha.

Confira as imagens:

Neymar se derrete em nova foto dos filhos juntos em viagem

O jogador de futebol Neymar Jr explodiu o fofurômetro das redes sociais neste sábado, 24, ao mostrar uma nova foto de seus filhos juntos. O atleta exibiu uma foto que recebeu de Davi Lucca e Mavie juntinhos durante uma viagem com as mães, Carol Dantas e Bruna Biancardi, para um resort na neve.

Na imagem, Davi apareceu carregando a irmãzinha enquanto mostrava os enfeites de uma loja para ela. Na legenda do post no Instagram, Neymar colocou o emoji de um coração vermelho.

Davi e Mavie se reencontraram nesta semana, quando a menina viajou com a mãe para a Espanha para visitar o irmão mais velho. Esta é a primeira viagem internacional da bebê.