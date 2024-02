Neymar Jr se derrete ao ver foto dos filhos juntos em viagem

O jogador de futebol Neymar Jr compartilha foto do filho mais velho, Davi Lucca, segundo a irmãzinha, Mavie, no colo durante viagem juntos

O jogador de futebol Neymar Jr explodiu o fofurômetro das redes sociais neste sábado, 24, ao mostrar uma nova foto do seus filhos juntos. O atleta exibiu uma foto que recebeu de Davi Lucca e Mavie juntinhos durante uma viagem com as mães, Carol Dantas e Bruna Biancardi, para um resort na neve.

Na imagem, Davi apareceu carregando a irmãzinha enquanto mostrava os enfeites de uma loja para ela. Na legenda do post no Instagram, Neymar colocou o emoji de um coração vermelho.

Davi e Mavie se reencontraram nesta semana, quando a menina viajou com a mãe para a Espanha para visitar o irmão mais velho. Esta é a primeira viagem internacional da bebê.

Mavie surge com bota baratinha

Filha de Neymar Jr e Bruna Biancardi, Mavie está em sua primeira viagem internacional. A menina foi levada para visitar Barcelona, na Espanha, para visitar o seu irmão mais velho, Davi Lucca, que é filho de Neymar com Carol Dantas. Em um dos passeios, o sapato dela roubou a cena.

Mavie apareceu com uma bota confortável e barata. Bruna contou que a bota da filha é feita de material flexível e custou apenas 3 euros - cerca de 16 reais.

“Ela está de moletom. A calça dela é flare, gente, desculpa. Ela esteja com uma botinha que a gente comprou ontem aqui, quentinha, de 3 euros. É tipo um tricota, com pelo, e muita roupa por baixo, né, princesa?”, disse ela.