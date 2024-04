Vídeo de Mavie, filha de Neymar e Bruna Biancardi, dando risada viraliza na web

Família de Mavie, filha de Neymar Jr e Bruna Biancardi, registra vídeo da bebê dando risada durante dancinha e encanta os fãs

Um novo vídeo da pequena Mavie, de 5 meses, filha de Neymar Jr e Bruna Biancardi, repercutiu nas redes sociais nesta quarta-feira, 3. A mamãe coruja compartilhou a imagem da herdeira dando risada enquanto familiares cantavam uma música.

Nas imagens, Mavie estava em pé no trocador com a ajuda de uma amiga quando caiu na risada ao ouvir uma música. O sorriso encantador da bebê roubou a cena e viralizou na internet.

Na legenda, Bruna escreveu: “Razão dos meus dias”.

A Mavie Biancardi cada vez mais fofinha, carisma de milhões dessa baby 🤏🏾🥰 pic.twitter.com/VC3tLDBfQ4 — Nati (@natalianenem3) April 3, 2024

Nesta semana, Neymar Jr encontrou a filha e mostrou fotos deles juntos. Nos stories do Instagram, o pai coruja registrou quando tirou um cochilo com a bebê em casa. Vale lembrar que Mavie mora com a mãe, que se separou do pai dela logo depois da gestação.

Mavie surge com bota baratinha

Filha de Neymar Jr e Bruna Biancardi, Mavie está em sua primeira viagem internacional. A menina foi levada para visitar Barcelona, na Espanha, para visitar o seu irmão mais velho, Davi Lucca, que é filho de Neymar com Carol Dantas. Em um dos passeios, o sapato dela roubou a cena.

Mavie apareceu com uma bota confortável e barata. Bruna contou que a bota da filha é feita de material flexível e custou apenas 3 euros - cerca de 16 reais.

“Ela está de moletom. A calça dela é flare, gente, desculpa. Ela esteja com uma botinha que a gente comprou ontem aqui, quentinha, de 3 euros. É tipo um tricota, com pelo, e muita roupa por baixo, né, princesa?”, disse ela.