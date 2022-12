Bianca Andrade enche web de fofura ao mostrar o filho posando em frente à árvore de Natal

A influenciadora Bianca Andrade compartilhou uma série de fotos fofas do filho Cris em frente à luxuosa árvore de Natal de sua casa

Nesta terça-feira, 20, Bianca Andrade (28) encheu a web de fofura ao compartilhar uma série de fotos do filho Cris (1) em seu Instagram.

O filho fruto do antigo relacionamento da influenciadora com o youtuber Fred (33), apareceu esbanjando estilo vestindo um macacão azul por cima de uma camisa de botão branca. O menino ainda completou o look com um boné e tênis branco.

Atrás de Cris, a empresária ainda mostrou a luxuosa árvore de Natal de sua casa. A peça tinha as pontas brancas simulando neve e estava toda decorada com laços e bolas azuis. Abaixo da árvore, ficavam diversas caixas de sua marca de maquiagem.

“Papai Noel passou aqui e deixou esse presentinho embaixo da árvore”, escreveu a participante do BBB 20 na legenda do post.

A participante do BBB 20, Ivy Morais babou no filho da colega de confinamento nos comentários: “Aí Cris, assim não dá”.

Os seguidores de “Boca Rosa” adoraram as fotos do pequeno Cris e rasgaram elogios para o menino nos comentários! “Que precioso”, comentou uma fã. E outra seguidora elogiou: “Lindo”.

Mãe e filho!

Durante este final de semana, 17, Bianca e o filho apareceram combinando looks para um passeio muito especial.

O pequeno Cris apareceu esbanjando fofura e estilo ao vestir um look all-black, assim como sua mãe. Com isso, mãe e filho foram estilosos conhecer o Papai Noel.