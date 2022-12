Mãe coruja, Bianca Andrade surge combinando look com o filho Cris

A influenciadora Bianca Andrade publicou uma série de fotos fofas combinando looks com seu filho Cris

No último sábado, 17, Bianca Andrade (28) encheu a web de fofura ao compartilhar em seu Instagram uma série de fotos em que aparecia combinando looks com seu filho Cris (1).

A empresária usava um cropped preto que deixava sua barriga sarada à mostra, uma calça preta e coturnos da mesma cor. Já o pequeno Cris também estava estiloso com um look all-black. O menino vestia camiseta e calça, além de um boné.

Mãe e filho posaram para fotos na garagem de casa, após isso, a influenciadora levou seu filho para ver o Papai Noel.

“Gudugão adorou o Papai Noel”, escreveu a participante do BBB 20 na legenda da série de imagens do passeio mãe e filho.

Entre as imagens postadas, Bianca também publicou um vídeo de Cris indo a caminho do Papai Noel. A ex-BBB e amiga de Bianca, Marcela Mc Gowen comentou: “Nossa já assisti o vídeo umas 15 vezes”. E a mãe de Cris respondeu: “Não dá, é muita fofura”.

Nos comentários, a atriz Dani Calabresa escreveu: “Que fofura”. E a esposa de Joaquim Lopes, Marcella Fogaça comentou: “Não dou conta”. E Boca Rosa respondeu: “Muita fofura, né?”.

Os seguidores de Bianca adoraram as fotos e rasgaram elogios a Cris nos comentários! “Não dá com essa criança, sério”, escreveu uma seguidora. E outra fã escreveu: “Que coisa mais preciosa”.

Ousada!

Recentemente, Bianca compareceu à Farofa da GKay. No segundo dia de evento, a famosa surpreendeu com o look ousado escolhido.

A empresária recebeu elogios de Maisa Silva (20) e de seus fãs ao posar com um top decotado e uma saia curtinha que exibia seu corpo escultural na festa com diversos influenciadores