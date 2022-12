Eterno enquanto durou: 5 separações de famosos que surpreenderam em 2022

Rafael Cardoso e Mariana Bridi, Iza e Sérgio Santos foram alguns dos casais famosos que se separaram em 2022

Dois mil e vinte e dois foi um ano marcado por muitos acontecimentos. No mundo dos famosos, não foi diferente. Alguns foram visitados pela cegonha, já outros juntaram as escovas de dente e teve quem terminasse o casamento, deixando a todos boquiabertos de tão inesperado.

Entre os términos que mais chocaram os fãs estão: Rafael Cardoso (37) e Mariana Bridi; Gisele Bündchen (42) e Tom Brady (45); Iza (32) e Sérgio Santos; Isis Valverde (35) e André Resende; Humberto Carrão (31) e Chandelly Braz (37).

Outros famosos também terminaram a relação em 2022, como Arthur Aguiar (33) e Maíra Cardi (39); Bianca Andrade (28) e FredDesimpedidos (33); Lexa (27) e MC Guimê (30); Jojo Todynho (25) e Lucas Souza. Confira as cinco separações que mais surpreenderam:

Rafael Cardoso e Mariana Bridi

Casados há 15 anos e pais de Aurora (7) e Valentim (4), o anúncio da separação do galã global e de Mariana pegou todo mundo se surpresa no início deste mês. O ator contou a notícia durante um evento no Rio de Janeiro. "Eu estou solteirão", afirmou o artista.

Com a declaração do agora ex-marido, a filha da jornalista Sônia Bridi (59) foi às redes socias confirmar o término: "Eu estava digerindo a situação que estou vivendo, e não gostaria de ter que falar neste momento tão íntimo. Mas como a informação tornou-se pública".

Gisele Bündchen e Tom Brady

Quandos os rumores sobre o divórcio da top model e do jogador de futebol americano começaram houve quem acreditasse se tratar de uma fake news já que os dois formavam um dos casais mais queridinhos do público. A confirmação demorou a chegar, mas veio para infelicidade dos fãs.

"A decisão de terminar um casamento nunca é fácil, mas nos distanciamos", afirmou Gisele depois dos dois assinarem o divórcio. Juntos havia 13 anos, eles são pais de Vivian e Benjamin. "Sinto-me abençoada pelo tempo que passamos juntos e só desejo o melhor para Tom sempre", declarou a musa das passarelas.

Iza e Sérgio Santos

A cantora e o produtor musical comunicaram a separação em outubro depois de três anos de casamento. Ao podcast "Quem Pode, Pod!", de Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme, a também apresentadora comentou sobre a decisão do agora ex-casal.

"As pessoas podem achar que uma mensagem tem a ver com a outra. Mas o que acontece é que foram realmente só os desencontros da vida. Eu vivi, durante o meu casamento, os anos mais felizes da minha vida", disse Iza. Na ocasião, ela ainda afirmou ser demissexual, uma pessoa que só se relaciona sexualmente após ter intimidade com outro.

Isis Valverde e André Resende

Em fevereiro, Isis Valverde e André Resende colocaram um ponto final na relação de quatro anos. Na época, os rumores davam conta que atriz queria se dedicar à carreira internacional, mas os planos divergiam do empresário.

"A vida é feita de fases, capítulos. Acho que tem alguns capítulos que precisam ser virados, né? Precisam ser passados para você caminhar. Acho que tudo veio para aprendizado, crescimento. Não é fácil, eu não sou uma pedra, final de relacionamento nunca é fácil", refletiu ela, meses depois, em entrevista ao Yahoo!.

Humberto Carrão e Chandelly Braz

Discretos em relação à vida pessoal, o término de Humberto Carrão e da atriz deu o que falar na internet. No primeiro momento, os internautas ficaram incrédulos com o fim do casamento de dez anos.

Mas, pouco depois, outros comemoraram a solteirice do artista, que é figurinha carimbada em sambas do Rio de Janeiro. Até grupo em um aplicativo de mensagens os fãs fizeram para descobrir onde o protagonista de "Todas as Flores" está pela cidade.