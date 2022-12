Rafael Cardoso diz que descobriu doença cardíaca durante divórcio

Ator Rafael Cardoso teve arritmia durante processo de separação de Mari Bridi

O ator Rafael Cardoso deu mais detalhes sobre o processo de separação de Mariana Bridi, com quem teve um casamento de 15 anos. Enquanto passava pelo divórcio, ele descobriu um problema cardíaco.

Na participação no podcast Papagaio Falante, apresentado por Sérgio Mallandro e Renato Rabello, ele contou que o médico o diagnosticou com uma fibrose no músculo do coração e ele fez uma cirurgia em 2021. Estressado com o momento que passava, ele sofreu arritmia e confessou pensar que iria morrer.

"Eu até sofri agora, há pouco tempo, com tudo da separação. Fiquei nervoso e comecei a ter uma arritmia atrial. Ele [desfibrilador] começou a soltar alguns pulsos, e eu não consegui entender. Comecei a passar mal, falei 'vou morrer', mas passou", revelou o ator.

Sobre um novo relacionamento, ele afirmou que não está focado nisso. "Primeiro eu vou cuidar do meu coração sozinho, inclusive, preciso cuidar dele. É um coraçãozinho operado com desfibrilador interno. Eu tenho uma fibrose congênita, né".

Vale lembrar que a colunista Fábia Oliveira afirmou que o término do casal teria sido motivado pelas traições constantes do ator e pela distância entre eles. Rafael ficava muito na fazenda da família com projeto sustentável, mas Mariana não queria deixar a cidade por conta do trabalho.

Confira podcast com Rafael Cardoso: