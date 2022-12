Colunista aponta motivo de término de Mariana Bridi e Rafael Cardoso

Fontes próximas ao casal revelaram o que causou a separação de Rafael Cardoso e Mari Bridi

A separação de Rafael Cardoso (37) e Mariana Bridi (37) certamente surpreendeu a todos e a especulação das causas que contribuíram para o divórcio são muitas. Segunda a colunista Fábia Oliveira, o principal motivo seria as traições do galã.

De acordo com fontes da colunista que falaram com o portal 'Em Off', pessoas próximas sabiam que Rafael 'pulava a cerca'. Mariana perdoava, pois ele dizia que nunca separaria dele e que ela era a mulher da vida dele.

Outro motivo seria o fato de Rafael passar muito tempo no sítio deles e Mariana não acompanhá-lo sempre. Ela está investindo na carreira de influencer e por isso tinha que se concentrar no trabalho. Isso teria desagradado o ator.

"A questão é que, conhecido por ser turrão, o ator seria acostumado a ver a, agora, ex-esposa ceder as suas vontades. O que, dessa vez, não teria acontecido", escreveu a jornalista. O ex-casal têm dois filhos, Valentim (4) e Aurora (8).

O término de Rafael Cardoso e Mariana Bridi

O jeito que Rafael Cardoso anunciou a separação não agradou muito à ex-mulher. Durante um festival no Rio de Janeiro, o galã apenas disse ao Gshow que "estava solteirão".

Após o anúncio dele, foi a vez dela se pronunciar. “Nos últimos dias, eu estava digerindo a situação que estou vivendo, e não gostaria de ter que falar neste momento tão íntimo. Mas, como a informação tornou-se pública, em respeito às pessoas que me acompanham, eu confirmo que depois de 15 anos de casamento, Rafael Cardoso e eu não somos mais um casal. Acredito que não é fácil para ninguém terminar uma relação. Por isso gostaria de contar gentilmente com o respeito, o carinho e a compreensão de todas as pessoas para preservar esse momento tão delicado para mim e para meus filhos”, finalizou.