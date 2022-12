Após separação de Mari Bridi, Rafael Cardoso conta que está morando em fazenda

Ator Rafael Cardoso também comentou selinho em Jojo Todynho durante a 'Central da Copa'

O ator Rafael Cardoso (37) anunciou recentemente sua separação de Mari Bridi (37) após 15 anos de relacionamento. Atualmente, ele está morando em um sítio no Rio de Janeiro.

Cardoso revelou a 'Quem' que está morando em Cachoeira de Macacu, no interior fluminense, pois tem um projeto agroflorestal. O casal, que tem dois filhos crianças, manteve a separação em sigilo por um mês.

"Está tudo maravilhoso. Estou leve. Tem que ser em clima de paz. Não saí de casa decidido que iria anunciar. O pessoal me viu sozinho no camarote, perguntou da Mari e decidi falar a verdade... A gente precisa ser feliz na vida. Se a gente vai ser mais feliz separados do que como casal, está tudo certo. Continuaremos sendo pai e mãe dos nossos filhos e é isso", acredita.

Estou na minha agrofloresta direto. A Fazenda Casulo tem me ocupado muito. A gente faz um trabalho muito legal de recuperação do solo degradado, toda a parte de assistencialismo, fazendo doação com projetos sociais de favelas. Estou com muito trabalho por lá e fico entre lá e o Rio", contou.

Rafael Cardoso deu selinho em Jojo Todynho

Recentemente, o ator surpreendeu ao dar um selinho na também separada Jojo Todynho na Central da Copa, da TV Globo. "Ah, ela é uma querida. A galera estava me sacaneando, porque ela fez um funk proibidão para mim, que a gente nem pôde mostrar no ar aquele dia. E eu falei: ‘Jojo, não faz assim que eu vou ficar nervoso do seu lado e vou beijar na tua boca. Ela falou: ‘Pode beijar’. Eu falei que ia beijar no ar e ela duvidou (risos). E eu beijei. A Jojo é demais", afirmou.