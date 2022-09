Bianca Andrade encanta seguidores com fofura de filho ajudando a organizar maquiagens

A empresária Bianca Andrade mostrou em suas redes sociais um vídeo onde seu filho, Cris, ajuda a mamãe com as preparações de seu novo lançamento

28/09/2022

Nesta quarta-feira, 27, a empresária Bianca Andrade (27), também conhecida como Boca Rosa, resolveu fazer seus seguidores explodirem de tanta fofura! Em suas redes sociais, ela publicou um vídeo onde seu filho Cris (1) ajuda a mamãe a organizar as maquiagens de seu novo lançamento.

O fruto de seu relacionamento com o youtuber Fred (33) aparece uma fofura com um gorro com orelhinhas e uma roupinha quente, pegando os novos produtos da marca de sua mãe empresária e coloca na sacola.

Na legenda da publicação, Bianca se derreteu pelo momento. “O tanto que eu já visualizei essa cena na minha cabeça não tá escrito… meu nenein companheirinho ajudando a mamain um dia antes do lançamento. Minha cabeça estava a mil, mas olhar as minhas duas paixões juntinhas ali, me trouxe paz. Ah como eu precisava ser mãe. Te amo GUDUGUINHO”, colocou.

A seção de comentários estava lotada de seguidores completamente apaixonados pelo momento de mãe e filho. “Eu amo vocês”, “Coisa mais gostosa esse bebê”. “Cris é o neném mais lindo do mundo”, comentaram alguns de seus milhões de seguidores, além dos inúmeros emojis de carinha apaixonada e corações.

Veja a publicação de Bianca Andrade que encantou a internet com a fofura de seu filho Cris:

Bianca Andrade exibe detalhes da mansão luxuosa da mãe

Bianca Andrade mostrou em suas redes sociais alguns detalhes da mansão luxuosa de sua mãe, Mônica, em São Paulo, que comprou para ficar perto da filha e do neto, Cris, fruto do relacionamento de Bianca com Fred.

Em seus stories, a empresária mostrou a parte interna da mansão, que conta com uma escada enorme, sala de jantar e sala de estar elegante. Além da área externa com uma piscina espetacular, com vista linda e tecnologia de ponta.

"Cada hora descubro uma coisa nova nessa casa. Esse lugar está sem condições, vou morar aqui", disse ela.