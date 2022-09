Bianca Andrade exibe detalhes da mansão luxuosa da mãe: ''Vou morar aqui''

Bianca Andrade mostrou detalhes da mansão luxuosa da mãe que conta até com uma cascata inteligente

No último domingo, 19, Bianca Andrade (27) decidiu usar suas redes sociais para exibir com detalhes um pouco da mansão luxuosa que sua mãe, Mônica, comprou a pouco tempo em São Paulo, para poder ficar mais perto da filha e do neto, Cris (1).

Usando os seus stories, a influenciadora exibiu a parte interna da residência e também a área externa que conta com uma piscina espetacular com uma linda vista e uma tecnologia de ponta.

"Cada hora descubro uma coisa nova nessa casa. Esse lugar está sem condições, vou morar aqui", disse ela, logo após descobrir e acionar uma cascata na piscina acionada por comando de voz.

Além disso, na parte interna, a casa conta com uma escada enorme, uma grande sala de jantar e uma sala de estar elegante.

Confira com detalhes a nova mansão luxosa da mãe de Bianca Andrade:

Bianca Andrade faz participação especial no Shark Tank Brasil

Recentemente, Bianca Andrade marcou presença em um episódio do Shark Tank Brasil, sendo a empresária convidada do episódio que foi ao ar no último dia 15 de setembro.

