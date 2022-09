Bianca Andrade vai fazer participação especial no Shark Tank Brasil

Empresária também conhecida como Boca Rosa, Bianca Andrade fará participação em episódio do Shark Tank Brasil

Nesta segunda-feira, 12, Bianca Andrade, também conhecida como Boca Rosa, confirmou sua presença como convidada da semana para compor a bancada de empresários do Shark Tank Brasil. O episódio com ela vai ao ar nesta quinta-feira, 14, às 21h30.

A novidade foi anunciada pelo Instagram da empresária e do programa em parceria. No vídeo, ela brincou e contou um pouco sobre sua trajetória para que o espectador do programa já conhecesse um pouco mais sobre ela.

Na legenda, a equipe escreveu: "NOVIDADE SHARKIANA! A business woman @bianca é a baby shark convidada da semana e vai deixar sua marca cor-de-rosa no tanque! #SharkTankBR Quem tá animado, comenta: BORA FECHAR NEGÓCIO, BOCA ROSA!”

Nos comentários, os seguidores e amigos de Bianca comemoram muito e elogiaram a participação da empresária no programa. “Que tudo”, comentou o influenciador e professor João Pedrosa. Quem comentou a mesma coisa foi a influenciadora Gessica Kayane.

Veja a publicação sobre a participação de Bianca Andrade no Shark Tank Brasil:

Bianca Andrade fala sobre sua saída do Big Brother Brasil e como ficou destruída

Em entrevista ao podcast Quem Pode, Pod, de Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme, Bianca Andrade deicidiu desabafar sobre sua participação no Big Brother Brasil 20. Depois de sair do programa, Bianca enfrentou duras críticas, foi cancelada e acabou vivendo uma fase delicada.

"Eu saí destruída, não só eu, mas todos da minha edição. Antes de entrar eu falei: 'Eu vou ter coragem de ser quem eu sou. Não vou medir muito o que eu falo, as minhas atitudes'. Eu falei: 'Eu quero ser transparente, verdadeiro'", contou a influenciadora, ainda concluindo que não se arrepende da sua participação. “Eu tomei muita porrada. Aí entra a Boca Rosa empresária, que é o que me salva. Eu falei: ‘Agora é aprender com tudo isso, assumir meu erro’. Eu gosto de entender, evoluir com aquilo e não repetir.”