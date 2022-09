Bianca Andrade comenta sobre como ficou após BBB: 'Eu saí destruída'

Bianca Andrade relembra o impacto de sua participação no Big Brother Brasil

Durante entrevista ao podcast Quem Pode, Pod, comandado por Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme, a empresária e influenciadora Bianca Andrade resolveu desabafar sobre sua participação no Big Brother Brasil 20. Depois de sair do programa, Bianca foi cancelada, vivendo uma fase delicada.

"Eu saí destruída, não só eu, mas todos da minha edição. Antes de entrar eu falei: 'Eu vou ter coragem de ser quem eu sou. Não vou medir muito o que eu falo, as minhas atitudes'. Eu falei: 'Eu quero ser transparente, verdadeiro'", contou a influenciadora, ainda concluindo que não se arrepende da sua participação. “Eu tomei muita porrada. Aí entra a Boca Rosa empresária, que é o que me salva. Eu falei: ‘Agora é aprender com tudo isso, assumir meu erro’. Eu gosto de entender, evoluir com aquilo e não repetir.”

"Eu era uma menina de 25 anos. Quando eu saí, eu falei: 'Bia, nada do que você fez ou falou ali foi para ferir alguém'. Eu queria tentar entender. Não tem outro caminho. Eu poderia ter me protegido em alguns momentos, mas eu sou assim, eu não fico medindo muito”, disse Bianca.

Assista à participação inteira de Bianca Andrade no podcast: