Bianca Andrade encanta internet com momento fofíssimo com filho

Empresária Bianca Andrade vive cena adorável ao lado de filho e fãs se emocionam

Nesta sexta-feira, 5, a influenciadora digital e empresária Bianca Andrade (28), mais conhecida como Boca Rosa, decidiu derreter os corações de seus fãs ao mostrar um momento para lá de fofo ao lado de seu filho, Cris, fruto de seu relacionamento com o youtuber Fred Desimpedidos, que recentemente participou do Big Brother Brasil 23 e chamou ainda mais atenção para a fofura do filho.

Tudo começou quando a ex-participante do Big Brother Brasil 20 estava gravando um vídeo sobre sua casa nova para seu canal no YouTube, quando o pequeno invadiu as gravações, roubando toda a atenção. “Ah não! Guducho, vem aqui conversar com a galera”, disse a influenciadora digital, enquanto pegava Cris em seu colo.

Bem carismático e simpático, o filho de Boca Rosa não se mostrou nem um pouco intimidado com as câmeras, falando bastante do jeito que só os bebês conseguem, encantando todos que estavam assistindo ao vídeo. Apaixonados, os internautas fizeram acontecer uma enxurrada de elogios para o pequeno. "Ai que coisa mais linda! A Bianca é uma mãezona mesmo”, “O neneco é uma fofura”, “Dá até vontade de ter um guducho”, são apenas algumas das mensagens que podem ser vistas pela internet.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por S U B C E L E B R I T I E S (@subcelebrities)



Em seu retorno às redes sociais, Bianca Andrade surge esbanjando estilo

Bianca Andrade aproveitou ainda para deixar seus seguidores apaixonados ao compartilhar alguns cliques de seu look. Esbanjando estilo e beleza com um look composto por camiseta branca por baixo de uma camisa xadrez azul com detalhes brancos. A ex-BBB também vestia calça jeans. Para completar o look, a mãe do pequeno Cris ainda usava um diferenciado óculos escuro verde. Nos comentários da postagem contendo oito fotos e um vídeo da participante do BBB 20 com seu look estiloso, diversos seguidores rasgaram elogios. Entre eles estava a atriz Grazi Massafera que comentou: “Gata”.