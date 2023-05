Em seu retorno às redes sociais, Bianca Andrade surge esbanjando estilo

A influenciadora Bianca Andrade voltou às redes sociais em grande estilo e surgiu com look confortável e estiloso

Nesta sexta-feira, 5, Bianca Andrade deixou seus seguidores babando ao compartilhar em seu Instagram algumas fotos de seu look.

A influenciadora surgiu esbanjando estilo e beleza com um look composto por camiseta branca por baixo de uma camisa xadrez azul com detalhes brancos. A ex-BBB também vestia calça jeans. Para completar o look, a mãe do pequeno Cris ainda usava um diferenciado óculos escuro verde.

Nos comentários da postagem contendo oito fotos e um vídeo da participante do BBB 20 com seu look estiloso, diversos seguidores rasgaram elogios. Entre eles estava a atriz Grazi Massafera que comentou: “Gata”.

Os fãs de Bianca também adoraram as fotos do look e rasgaram elogios nos comentários do post! “Linda demais”, comentou uma fã. E outra seguidora escreveu: “Que mulher”.

Nesta semana, Bianca fez seu retorno às redes sociais após ficar um mês afastada. Logo em seu retorno, a empresária anunciou que adquiriu uma nova casa em São Paulo.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por BIANCA (@bianca)

Uau!

Quem também chamou atenção recentemente por conta de seu look foi a cantora Maraisa. A artista surgiu poderosa com um vestido ousado.

A dupla com Maiara posou com um vestido pink curtinho e justo que deixava suas pernas e seu corpo escultural em destaque.