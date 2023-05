Bianca Andrade abre as portas de sua mansão luxuosa de R$ 18 milhões

A casa do tubarão! Bianca Andrade, a Boca Rosa, faz tour e mostra detalhes da decoração de sua mansão luxuosa em São Paulo

A influenciadora digital e ex-BBB Bianca Andrade, a Boca Rosa, abriu as portas de sua nova mansão em São Paulo. A estrela comprou a famosa 'Casa do Tubarão', que é uma propriedade que viralizou na internet por ter um aquário feito para ter tubarões dentro de casa. Porém, a artista já contou que os tubarões não vivem mais lá. Agora, ela decidiu gravar um vídeo em seu canal no YouTube para mostrar os detalhes do seu novo lar.

No vídeo, Bianca contou que a mansão é a primeira casa que comprou em sua vida depois de 12 anos trabalhando com a internet e como empresária. Ela contou que decidiu comprar uma casa depois de ver a mãe realizar o sonho da casa própria e também quis ter o seu cantinho.

A casa dela é avaliada em R$ 18 milhões. Ela ainda contou que viu o vídeo da decoração da casa há um tempo e salvou para se inspirar no futuro. Agora, ela realizou o sonho e comprou a mansão.

A propriedade tem mais de 1 mil metros quadrados de área construída, piscina aquecida, sauna, cinema, academia, dois aquários, quatro suítes e espaço gourmet.

Bianca Andrade ficou um mês longe da internet

A influenciadora e empresária Bianca Andrade fez uma pausa do trabalho com a internet no mês de abriu. Ela fez uma cirurgia nas amígdalas e precisou ficar de repouso. "Pela primeira vez na vida, depois de 12 anos, trabalhando nessa internet irei tirar um mês de férias. O motivo principal é a minha cirurgia de retirada de amídala. Sonho com essa cirurgia que para quem não sabe eu tenho amidalite por repetição, que ataca minha nefrite (inflamação no rim) e me causa uma série de problemas de saúde. Inclusive me deixou internada recentemente".

"Mas essa pausa será importantíssima e pra que eu não trabalhe realmente, pra que eu realmente descanse, eu tomei uma decisão. Eu vou tirar todas as redes sociais do meu celular. Sim, gente, um mês offline. Mas como uma influencer vai ficar um mês sem redes sociais? Requer coragem, e é claro, planejamento também. E esse ano eu me prometi que eu ia respeitar mais o tempo do meu corpo. Respeitar mais o tempo da minha mente, minha saúde mental. Trabalhar é importantíssimo. Engajamento é super importante para o meu negócio. Os números são super importantes, mas o meu grande desafio é justamente não me sentir refém deles e me permitir descansar de verdade", alertou sobre a saúde mental.

Ela ainda tranquilizou os fãs sobre o mês offline: "E calma! Esse mês eu deixei vários conteúdos prontos para vocês e o meu time vai tomar conta de tudo, tá? Enquanto vocês maratonam esses conteúdos eu vou focar em mim, no meu gudugo, na minha família. Eu tô curiosa para descobrir qual Bianca eu vou encontrar", concluiu.