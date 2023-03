Bianca Andrade esbanja beleza e elegância ao publicar fotos de look escolhido para festa de Anitta

A influenciadora Bianca Andrade surgiu elegante em fotos mostrando o look que escolheu para comparecer à festa de Anitta

Neste sábado, 25, Bianca Andrade causou comoção nas redes sociais ao compartilhar em seu Instagram o look eleito para comparecer à festa de aniversário de Anitta.

O evento que aconteceu nesta última sexta-feira, 24, reuniu uma série de famosos, incluindo a cantora americana Billie Eilish que performou no festival Lollapalooza na mesma noite.

A influenciadora surgiu poderosa e deslumbrante com um vestido longo de vinil preto que caiu muito bem com as botas coturno que ela usava.

Bianca, que participou do BBB 20, ainda posou com a cantora e campeã do BBB 21, Juliette. A artista usava um vestido curtindo marrom que deixava suas pernas à mostra.

“Cheguei assim no niver da migla @anitta”, escreveu a empresária na legenda da postagem contendo dez fotos.

Os seguidores de Boca Rosa adoraram as fotos e rasgaram elogios nos comentários da publicação! “MUSAA. Não sabe brincar nunca!”, elogiou uma fã. E outro seguidor escreveu: “Parece uma boneca”.

Look para a festa!

Quem também esbanjou estilo para comparecer ao evento foi a cantora Lexa, que compartilhou cliques do look escolhido em suas redes sociais.

A artista e amiga pessoal de Anitta, surgiu elegante com um cropped preto brilhante e uma saia com estampa de zebra.