Lexa aposta na beleza e surge com look elegante para comparecer à festa de Anitta

LOOK PARA A FESTA!

A cantora Lexa causou comoção nas redes sociais ao revelar o look escolhido para comparecer à festa de aniversário da amiga Anitta

Nesta última sexta-feira, 24, aconteceu em São Paulo a festa de aniversário de Anitta que contou com diversas estrelas na lista de convidados.

Entre elas, estava Lexa, que é amiga pessoal da aniversariante. Em seu Instagram, a cantora compartilhou em look para comparecer ao evento.

A artista usava um cropped preto brilhante com ombreiras grandes e manga comprida. A ex esposa de MC Guimê ainda vestia uma saia curtinha com estampa de onça.

Lexa ainda compartilhou em suas redes sociais uma foto dentro da festa em que aparecia ao lado de Anitta, Pocah e Rebecca.

A cantora ainda postou um vídeo dançando e sensualizando com o look ao som da música “Cuff It” de Beyoncé.

Nos comentários, a ex-BBB Tina Calamba marcou presença e escreveu: “Tá linda, marida”. E Lexa respondeu a participante do BBB 23: “marida”.

Os seguidores da artista, apesar de ainda comentarem sobre a separação de Lexa e MC Guimê, rasgaram elogios ao look! “Perfeita”, escreveu uma fã. E outro seguidor ainda escreveu: “Linda”.

Amigas!

Quem também marcou presença na festa de Anitta foi a atriz Marina Ruy Barbosa. A presença surpreendeu fãs, já que Anitta e Marina tiveram desavenças no passado.

Apesar de nunca terem se pronunciado sobre o assunto, a cantora e a atriz teriam ficado de lados opostos durante a separação de José Loreto e Débora Nascimento.