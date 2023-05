Casa do Tubarão? Bianca Andrade compra mansão de R$ 18 milhões com aquário especial

Milionária, Bianca Andrade compra mansão com heliponto, aquário com tubarões e mais; veja

Nesta terça-feira, 02, a influenciadora e empresária Bianca Andrade (28) retornou a sua rede social e revelou que comprou uma nova casa durante seu mês offline. O que ela não revelou é que a mansão luxuosa conta até com um aquário com tubarões.

Localizada na Granja Viana, na Zona Oeste de São Paulo, a residência de R$ 18 milhões adquirida pela famosa tem o aquário especial na sala de estar. Além disso, a casa tem cinema, sauna, spa, heliponto, lareira, salão de jogos e de festa.

A influenciadora também poderá curtir sua própria academia, piscina e um canil com ar condicionado. Com uma arquitetura deslumbrante, a mansão é coberta de vidros, incluindo os tetos.

Ao retornar à rede social, Bianca Andrade mostrou uma foto admirando a paisagem do local com o filho, Cris (1), no colo. "Semana 3: REALIZAÇÃO, comprei a minha primeira CASA que é literalmente um SONHO (essa agora é minha), uma das minhas maiores conquistas! Olha, chega eu tô BRILHANDO de tão realizada!", contou ela sobre a conquista.

Veja a nova casa de Bianca Andrade:

Bianca Andrade anuncia cirurgia e tempo offline das redes sociais

A influenciadora e empresária Bianca Andrade anunciou que fará uma pausa de seu trabalho como influenciadora para descansar e se recuperar da cirurgia que fará logo.

Em um vídeo nas redes sociais, ela explicou do que se trata o procedimento cirúrgico: "Pela primeira vez na vida, depois de 12 anos, trabalhando nessa internet irei tirar um mês de férias. O motivo principal é a minha cirurgia de retirada de amídala. Sonho com essa cirurgia que para quem não sabe eu tenho amidalite por repetição, que ataca minha nefrite (inflamação no rim) e me causa uma série de problemas de saúde. Inclusive me deixou internada recentemente".

"Mas essa pausa será importantíssima e pra que eu não trabalhe realmente, pra que eu realmente descanse, eu tomei uma decisão. Eu vou tirar todas as redes sociais do meu celular. Sim, gente, um mês offline", anunciou.

"Mas como uma influencer vai ficar um mês sem redes sociais? Requer coragem, e é claro, planejamento também. E esse ano eu me prometi que eu ia respeitar mais o tempo do meu corpo. Respeitar mais o tempo da minha mente, minha saúde mental. Trabalhar é importantíssimo. Engajamento é super importante para o meu negócio. Os números são super importantes, mas o meu grande desafio é justamente não me sentir refém deles e me permitir descansar de verdade", alertou sobre a saúde mental.

Ela ainda tranquilizou os fãs sobre o mês offline: "E calma! Esse mês eu deixei vários conteúdos prontos para vocês e o meu time vai tomar conta de tudo, tá? Enquanto vocês maratonam esses conteúdos eu vou focar em mim, no meu gudugo, na minha família. Eu tô curiosa para descobrir qual Bianca eu vou encontrar", concluiu.