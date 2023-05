Bianca Andrade revela dor absurda, compra de mansão e mais em seu afastamento da rede social

Após um mês fora, Bianca Andrade retorna para rede social e revela tudo o que aconteceu em suas semanas off

A influenciadora e empresária Bianca Andrade (28) ficou o mês de abril longe das redes sociais. A ex-BBB havia decidido fazer um "detox" por um mês do mundo digital e ficou afastada de seus perfis. Depois das quatro semanas sem postar em seu Instagram, a famosa voltou e contou o que aconteceu durante a experiência offline.

Nesta segunda-feira, 01, ela publicou um resumo do tempo passado longe e contou o que aconteceu em cada semana. Após 12 anos trabalhando sem parar na internet, Bianca usou o mês de férias para resolver várias coisas. Além da cirurgia de retirada de amídalas, ela acabou realizando outras metas.

"Abril de 2023, essa com certeza será uma data inesquecível. Por inúmeros motivos que são até difíceis de descrever. Antes de tirar esse mês off, fiquei curiosa para descobrir qual Bianca iria conhecer e eu CONHECI! Na verdade REconheci. Foram 4 semanas que mais pareciam uma montanha russa!", começou dizendo.

E detalhou cada semana: "Semana 1: DESCANSO, dor razoável, colo da minha mãe, paz total. Semana 2: ESTRESSE, dor absurda, picos de ansiedade, abstinência do trabalho, culpa materna. Semana 3: REALIZAÇÃO, comprei a minha primeira CASA que é literalmente um SONHO (essa agora é minha), uma das minhas maiores conquistas! Olha, chega eu tô BRILHANDO de tão realizada! rs", revelou que adquiriu sua mansão.

"Semana 4: REFLEXÃO. Quase 100% recuperada das cirurgias, grata por ter cumprido com mais uma meta ousada que foi esse mês sabático e feliz por ter sido tão corajosa. Se você me perguntar se valeu a pena, a minha resposta é simples: Se hoje eu me sinto muito mais leve, calma, presente e em paz, é sinal de que valeu mais do que tudo. Agora tô de voltaaaaaa! Bora matar essa saudade", falou ela.

Veja o mês offline de Bianca Andrade: