De look fendado, Maraisa chama atenção ao deixar pernões à mostra: ''Que espetáculo de mulher"

Cantora Maraisa coleciona elogios pelo corpaço escultural ao mostrar produção impecável com vestido pink fendado para show

A cantora Maraisa (35), irmã gêmea e dupla de Maiara (35), deixou os seguidores babando nas redes sociais nesta sexta-feira, 05, ao compartilhar mais uma produção para show!

Na sequência de imagens, publicadas em sua conta oficial no Instagram, a sertaneja surgiu deslumbrante e poderosa com um vestido pink. Com o look fendado colado ao corpo, evidenciando suas curvas, ela apostou no carão e posou com as pernas torneadas à mostra. Nos comentários da publicação, os fãs exaltaram a beleza de Maraisa, que recebeu muitos elogios.

"Como é bom cantar perto de casa, é um sentimento maravilhoso! Esse look foi especialmente para vocês, Mineiros-GO", escreveu Maraisa na legenda da publicação.

"Que deusa", disse Mari Fernandez. "Belíssima", "Perdi até o rumo do que eu estava fazendo aqui agora", "Linda", "Qual seu defeito?", "Que espetáculo de mulher", "Fica mais linda a cada dia que passa", "Uma boneca de tão perfeita", "Quer beleza? Então toma!", exaltaram os seguidores.

Confira o look de Maraisa:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Maraisa (@maraisa)

Maraisa exibe bumbum turbinado em dia de treino

A cantora Maraisa deixou os fãs chocados e com uma leve inveja recentemente. Isso porque a morena resolveu mostrar detalhes de sua rotina de exercícios e, de quebra, exibiu o corpão sarado na web.

Por meio de sua conta no Instagram, a estrela publicou a gravação que filmou de seu dia de treino realizando o exercício de elevação pélvica. Tudo isso, claro, com ajuda do personal que acompanhou os movimentos da morena.

Nas imagens, a estrela aparece com macacão apropriado para atividade física que deixou toda sua silhueta à mostra. Ela exibiu o bumbum e as pernas torneadas enquanto realizava a sequência de exercícios. "Treinando pra virar a Mulher-Hulk, vamos com tudo, Guto. Esta semana o bicho pega, e eu tô mais preparada!!"