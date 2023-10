Após revelar sexo do bebê, Fernanda Paes Leme mostra dia de ultrassom

Grávida de seu noivo, Fernanda Paes Leme mostra ultrassom de sua primeira filha

Um dia após revelar o sexo de seu bebê, uma menina, a apresentadora Fernanda Paes Leme compartilhou em sua rede social um video mostrando o ultrassom da bebê nesta quinta-feira, 19. Exibindo as imagens, ela surgiu babando.

A companheira de podcast de Giovanna Ewbank gravou o momento em que o médico exibiu a criança de perfil e brincou ser apenas um borrão, mas que ela estava achando lindo. "Olha eu aí", escreveu ao exibir as imagens.

A revelação do sexo da bebê aconteceu na companhia dos cachorros deles. Os pets da família surgiram com balões e acessórios cor-de-rosa para indicar que Fernanda e Victor estão à espera de uma menina: "Desde que anunciamos a gravidez, todos dizem que tenho uma vibe 'mãe de menino', Fernanda escreveu ao contar a novidade.

Vale lembrar que o casal enfrentou alguns desafios até a gestação do primogênito. Juntos desde janeiro de 2021, a artista passou por um período traumático desde que sofreu um aborto espontâneo no final do mesmo ano. Em meados de 2023, Fernanda chegou a revelar que iniciou o processo de congelamento de óvulos, antes de anunciar a gestação do pequeno.

Anúncio da gravidez de Fernanda Paes Leme

“Estamos grávidos. Apresento a vocês nossa familinha. Nos últimos 3 meses refletindo, viajando e sonhando com o futuro que a vida reserva pra gente. Seja o que for, vamos juntos, ter uma vida nova aqui dentro e estamos muito felizes em compartilhar essa com vocês nesse dia tão especial. Com amor, muito amor. Nós 4”, escreveu a atriz na legenda da postagem.

O pai do bebê da apresentadora é Victor Sampaio, de 31 anos, que é empresário. Ele nasceu em São Paulo, SP, e é formado em administração. Hoje em dia, ele está ligado a alguns negócios, inclusive na área de turismo e de gastronomia. Ele é primo de uma amiga de Fernanda e os dois começaram a namorar em janeiro de 2021, mas eles já tinham ficado em 2016 durante uma festa. O noivado aconteceu em maio de 2022.