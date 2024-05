Grávida, Laura Neiva surpreende ao mostrar como já está sua barriga

Já tá assim? Laura Neiva surpreende ao mostrar como já está sua barriga em terceira gestação durante vídeo protagonizado com o marido Chay Suede

Após a marca que Laura Neiva e Chay Suede fizeram um comercial revelar que o casal terá mais um bebê, a atriz postou um vídeo exibindo como está sua barriga. Nesta quinta-feira, 30, a famosa surpreendeu ao surgir gravidíssima no registro em clima de Dia dos Namorados.

Na campanha protagonizada pelo casal, a mamãe de terceira viagem encantou ao falar para o papai que agora eles são três. Usando um look todo preto, Laura Neiva deixou em evidência o abdômen bem redondinho, impressionando com o tamanho.

"Nós 3 no Dia dos namorados com meu amor", disse ela na legenda do vídeo em que revelou que está gestante novamente. Nos comentários, os internautas admiraram os pombinhos, que já são papais de Maria, de 4 anos, e de José, de 2 anos.

Por enquanto, Laura Neiva e Chay Suede não revelaram se é menino ou menina ou como será o nome. Apenas o vídeo da campanha foi publicado por eles para anunciar a novidade. Vale lembrar eles se conheceram durante as gravações de um filme e se casaram em 2019.

Veja o vídeo de Laura Neiva exibindo sua barriga:

