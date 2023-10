Quem é o noivo de Fernanda Paes Leme? Eles vão ter um filho juntos

Fernanda Paes Leme anunciou que está grávida de seu primeiro filho com o noivo, Victor Sampaio. Saiba mais sobre o pai do bebê!

A atriz Fernanda Paes Leme agitou as redes sociais nesta quinta-feira, 12, ao anunciar que está grávida do seu primeiro filho com o noivo, Victor Sampaio. Os dois apareceram juntinhos em fotos da artista mostrando a sua barriga de grávida. Agora, que tal saber mais sobre o noivo dela? Confira abaixo!

Victor Sampaio tem 31 anos e é empresário. Ele nasceu em São Paulo, SP, e é formado em administração. Hoje em dia, ele está ligado a alguns negócios, inclusive na área de turismo e de gastronomia.

Ele é primo de uma amiga de Fernanda e os dois começaram a namorar em janeiro de 2021, mas eles já tinham ficado em 2016 durante uma festa. O noivado aconteceu em maio de 2022.

Nas redes sociais, Victor Sampaio já mostrou muitas fotos com Fernanda Paes Leme e também com seus amigos durante viagens e eventos.

View this post on Instagram A post shared by Victor A. Sampaio (@victorasampaio)

View this post on Instagram A post shared by Victor A. Sampaio (@victorasampaio)

Saiba como Fernanda Paes Leme anunciou a gravidez

Nesta quinta-feira, 12, Fernanda Paes Leme surpreendeu a todos ao anunciar em seu Instagram que está grávida de seu primeiro bebê! A atriz surgiu ao lado do noivo Victor Sampaio para revelar a novidade para seus seguidores.

Com um macacão dourado, a apresentadora do podcast “Quem Pode, Pod” surgiu com as mãos na barriga e ao lado do noivo, que vestia um look all black. Ainda para as fotos feitas por Guilherme Nabhan, o casal surgiu com o cachorro da família e com o ultrassom do bebê que está por vir.

“Estamos grávidos. Apresento a vocês nossa familinha. Nos últimos 3 meses refletindo, viajando e sonhando com o futuro que a vida reserva pra gente. Seja o que for, vamos juntos, ter uma vida nova aqui dentro e estamos muito felizes em compartilhar essa com vocês nesse dia tão especial. Com amor, muito amor. Nós 4”, escreveu a atriz na legenda da postagem.