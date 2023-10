Menino ou menina? Fernanda Paes Leme revela o sexo do primeiro filho com Victor Sampaio

Após fazer suspense sobre o sexo do bebê, Fernanda Paes Leme divulga vídeo emocionante da revelação com Victor Sampaio

Após organizarem um chá reveção no último fim de semana, Fernanda Paes Leme e Victor Sampaio mantiveram seus seguidores curiosos sobre o sexo do primeiro herdeiro do casal. Nesta quarta-feira, 18, a espera acabou quando eles finalmente compartilharam um emocionante vídeo revelando o sexo do bebê, que será uma menina!

No registro, que foi compartilhado no perfil da apresentadora no Instagram, Fernanda conta que decidiu reunir a família para o momento especial: “A gente resolveu, meio que de última hora fazer um mini chá revelação. Só para família, uma coisa pequena, contando com a ajuda de todos. Todo mundo botou a mão na massa”, iniciou.

Ainda no vídeo, Fernanda contou que gostaria de ter um menino, mas que estava feliz com qualquer que fosse o resultado e evidenciou que não controla nada: “Tô nervosa gente, quero saber logo”, disse a apresentadora. Já Victor, acreditava que o bebê seria uma menina, por isso, estava vestido de rosa. E não é que o papai acertou o palpite?

Na sequência, o casal surgiu emocionado durante o momento de revelação. Os pets da família surgiram com balões e acessórios cor-de-rosa para indicar que Fernanda e Victor estão à espera de uma menina: "Desde que anunciamos a gravidez, todos dizem que tenho uma vibe 'mãe de menino', Fernanda escreveu na legenda.

“Já o Victor tem cara de 'pai de menina'. E aí, quem será que tava com o melhor palpite? É menino ou menina?! O anúncio mais fofo existe, sim. Já diz aí o que você acha e depois confere no vídeo”, a atriz finalizou a publicação, que recebeu milhares de comentários com parabenizações de amigos, familiares e admiradores do casal.

Vale lembrar que o casal enfrentou alguns desafios até a gestação do primogênito. Juntos desde janeiro de 2021, a artista passou por um período traumático desde que sofreu um aborto espontâneo no final do mesmo ano. Em meados de 2023, Fernanda chegou a revelar que iniciou o processo de congelamento de óvulos, antes de anunciar a gestação do pequeno.

Confira detalhes do chá revelação:

Fernanda Paes Leme dividiu alguns vislumbres dos bastidores da comemoração especial, que aconteceu no último final de semana. A morena contou que organizou o evento às pressas, mas conseguiu personalizar alguns detalhes da decoração, como os docinhos, divididos nos tradicionais tons de azul e rosa para representar o sexo do pequeno; confira os bastidores do chá!