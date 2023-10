Antes de gravidez, Fernanda Paes Leme viveu momento traumático; relembre

A atriz Fernanda Paes Leme, revelou ter sofrido um aborto espontâneo uma semana após descoberta de gravidez

A atriz Fernanda Paes Leme (40) deixou os fãs mega empolgados após anunciar que estava grávida nos últimos dias. Isso porque a artista passou por um período traumático desde que sofreu um aborto espontâneo em 2021. O caso foi revelado no ano passado durante o podcast Mil e Uma Tretas, no Youtube.

Em um bate-papo sincero com as amigas Thaila Ayala e Julia Faria, a atriz abriu o coração e desabafou que ainda estava tentando se acostumar com a perda. Segundo Fernanda, até então poucas pessoas sabiam do que aconteceu.

"Quando a Julia me chamou para vir aqui, eu pensei: 'P*rra, será que eu vou falar sobre isso?'. Porque é uma coisa que está dentro de mim, só para mim. E para pouquíssimas pessoas que convivem comigo", disse ela.

"Só que, ao mesmo tempo, é muito importante as pessoas saberem que tem várias histórias sobre isso, sobre esse tema, que ainda é tão difícil de você falar. Porque o aborto é uma perda invisível. É um luto que você vive, de algo que você nunca viu a cara. Nem uma peça, foto, nada, para você lamentar, o que acontece quando você perde alguém", continuou.

Ainda na ocasião, a artista revelou que a gravidez veio de maneira involuntária após problemas com o DIU. Apesar da surpresa, a felicidade acabou sendo interrompida em pouco menos de 15 dias. Ela teve um sangramento e acabou descobrindo a perda do bebê.

"Vem todo o outro lado, porque a primeira pessoa a descobrir é você, quem tem que contar para as pessoas é você, para as poucas pessoas que sabiam, e você tem que administrar a sua dor e a do outro. As pessoas chegam e falam para você que é normal, mas não é, pode ser comum", desabafou.

Recentemente Fernanda Paes Leme voltou a falar sobre o momento traumático e confessou que não estava tão disposta a conversar com os fãs sobre seus planos envolvendo a maternidade. Sincera, ela disse que não iria abrir sua intimidade novamente, mas revelou ter congelado óvulos e ainda pensava em ser mãe: "Mas me dei férias desse assunto, precisava sabe? Então, tô de férias e um dia a gente fala disso, ta?! A vontade segue aqui e o futuro a Deus pertence".