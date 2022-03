Após anúncio de término com Lucas Lucco, Lorena Carvalho reflete sobre a maternidade

Influenciadora digital Lorena Carvalho declarou seu amor pelo herdeiro, Luca, de um aninho, após fim do casamento com Lucas Lucco

A influenciadora Lorena Carvalho (29) usou suas redes sociais para fazer uma reflexão em meio à separação.

Após anúncio do fim do casamento de 8 anos com o cantorLucas Lucco (30), com quem tem um filho, Luca, que recentemente completou seu primeiro aninho de vida, a loira compartilhou um textão da escritora Raquel Terra em seu perfil no Instagram sobre a maternidade.

Na terça-feira, 22, ela postou registros com o herdeiro e disse que filhos não salvam casamentos.

"Filhos não aparam arestas, nem preenchem vazios. Não salvam casamentos, não geram salários maiores, não levantam a autoestima. Ao contrário, filhos trazem grandes responsabilidades, demandam dinheiro, tempo e paciência. Tiram nosso sono e boa parte da nossa identidade. Mas se há algo que filhos sabem fazer muito bem é ensinar. São professores com doutorado em desfrutar o presente. Em descobrir magia na simplicidade. Em ouvir respostas no silêncio. Em encontrar equilíbrio em meio ao caos. Filhos nos inspiram a ser caçadores de sonhos. A buscar força, sentido para lutar", começou escrevendo.

"Eles não nos deixam estagnados. Obrigam a sacudir a poeira, levantar e seguir. Mesmo que o destino seja a desconstrução daquilo que acreditávamos. Ter filhos é reescrever histórias. Desbravar os cantos mais obscuros do nosso interior, cutucar feridas ocultas, despertar lembranças esquecidas. É oportunidade de crescermos e sermos melhores, se assim permitirmos. Mais do que tudo, filhos nos ensinam a amar de uma forma nunca antes experimentada. Um amor visceral, intenso, cósmico. Que vira nosso coração do avesso. Ter filhos não é garantia de felicidade, mas os sorrisos apaixonados que eles desenham no nosso rosto são a recompensa mais doce que Deus nos dá na vida", disse ainda.

Lorena Carvalho fala sobre término com Lucas Lucco

Recentemente, Lorena Carvalho se pronunciou pela primeira vez após notícia da separação. Ela agradeceu as mensagens de apoio e confessou que o momento está sendo difícil. "Tão difícil hoje falar e abrir a câmera para falar com vocês. Mas não posso deixar de agradecer todas as mensagens de carinho, de acolhimento que tenho recebido. Momento muito difícil para mim e para a minha família".

"Estou muito triste, não tem por que mentir para vocês ou falar algo diferente disso dadas as circunstâncias. Mas tenho muita fé e confio muito em Deus, em seus desígnios para minha vida. Todas as dificuldades que vivi ao longo do caminho Ele sempre me amparou, me estendeu a mão e agora não vai ser diferente", disse ainda.

